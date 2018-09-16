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Общество
Сюжет: Экспаты (75)

Вегетарианка Энн Хейнола ради национальной кухни Кыргызстана стала мясоедом

Фото из личного архива. Финка Энн Хейнола

Энн Хейнола родом из Финляндии, но уже два года живет в Нидерландах, учится на бакалавра в сфере управления международными социальными проблемами в Университете имени Эразма Роттердамского. В конце июля Энн приехала в Кыргызстан в качестве волонтера. Чтобы попробовать блюда национальной кыргызской кухни, девушка на время отказалась от вегетарианства.

— Энн, расскажите, как вы попали в Кыргызстан?

— Я в вашей стране совсем недавно. Я приехала 29 июля, чтобы поработать волонтером фонда «Евразия в Центральной Азии». Мне было очень интересно побывать в Кыргызстане, так как я никогда не была в Средней Азии.

— А Вы знали хоть что-то о нашей стране до того, как приехали?

— Да, знала. Так получилось, что я представляла именно Кыргызстан в проекте «Модель Организации Объединенных Наций», поэтому я очень хотела увидеть страну собственными глазами. Природа Кыргызстана так и манила меня!

— Что вас удивляет здесь?

— Меня удивила открытость и дружелюбность людей в Кыргызстане. Кроме того, здесь немало экспатов, больше, чем я могла себе представить. А в Бишкеке даже больше говорят на русском, чем на кыргызском.

— Что напоминает в Бишкеке о родном городе?

Бишкек на самом деле не напоминает мне о доме. Он в некоторой мере напоминает мне Китай (северные его части, где я жила до этого) своей архитектурой, климатом, базарами. Здесь также жарко и сухо, похожи дороги, стиль вождения.

Энн Хейнола

— А есть что-то, что хотелось бы изменить в Бишкеке? Чего не хватает здесь?

— Я приехала сюда совсем недавно, поэтому меня пока все устраивает. Хотя, мне хотелось бы лучших условий для занятий спортом вне дома. Мне, например, было бы удобнее ходить на пробежку в больший по размеру парк. Кроме того, летом мне было очень жарко, хотелось, чтобы было хоть немного прохладнее на улице. Думаю, я скоро начну скучать по моей семье и некоторым вещам дома, например, мне будет не хватать походов в сауну или чего-то в этом роде. Но я пробуду здесь всего три месяца, так что думаю, что все переживу!

— У вас уже появилось любимое место в Бишкеке? Где вас можно увидеть чаще всего?

— Это сложный вопрос. Не уверена, что я уже все увидела и посетила. Возможно, это бульвар Эркиндик с его мороженым. Мне также нравится, что можно купить свежие овощи практически на любом углу.

— Что вам нравится в национальной кухне?

— Все очень вкусно! Мне нравится, что здесь очень распространены сухофрукты и орехи, не говоря уже о максыме. Он мне нравится все больше с каждым днем.

из личного архива
Фото из личного архива. Финка Энн Хейнола

— Часто иностранцев шокирует азиатская кухня. Есть блюда, которые вы боитесь даже попробовать?

— Пока не было ничего, что я бы не хотела попробовать. Однако мне не понравился курут и кумыс. Не хватает вегетарианских блюд.

Дома я была вегетарианкой. Когда приехала сюда, довольно быстро решила для себя, что буду более гибкой в этом вопросе, потому что еда — это большая часть культуры, и я не хочу ее упустить.

Энн Хейнола

Когда выезжаю из Бишкека и иду к кому-либо в гости, не хочу никого обижать, отказываясь есть мясо. Я не испытываю проблем со вкусом мясных блюд, и все то, что я пробовала до сих пор, было очень вкусно.

— Что очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Больше всего меня очаровала потрясающая доброта людей. Не то чтобы я ожидала от них холодности или чего-то еще, но я была поражена количеством исходящей от них доброты и тепла. И я до сих пор не разочаровалась в жителях Кыргызстана.
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