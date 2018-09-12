Портреты последних пяти мэров Бишкека появились в галерее градоначальников, расположенной в здании столичного муниципалитета. Она не обновлялась более десяти лет. Долгое время последним в ней был портрет Арстанбека Ногоева, возглавлявшего мэрию в 2005-2007 годах.

«Портреты предшественников повесили по моему поручению, я оплатил работу художников. В галерее находятся все градоначальники начиная с 1917 года. Они часть истории города, поэтому и принял решение разместить портреты Данияра Усенова, Наримана Тюлеева, Исы Омуркулова, Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, которые в разные годы возглавляли город», — сообщил 24.kg мэр Азиз Суракматов.

Он отметил, что не знает, по какой причине предшественники не размещали портреты в галерее.

Отметим, что в отношении всех этих лиц возбуждались уголовные дела. Данияр Усенов и Нариман Тюлеев осуждены, Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов находятся под следствием, в отношении Исы Омуркулова суд вынес оправдательный приговор, сейчас он лидер парламентской фракции СДПК.