Что будет, если отправить письмо в бутылке, проверил ребенок из Голландии

Wie helpt zoeken: ken je of ben je de vader of moeder van Marit (6) uit Utrecht? Die naar Terschelling zeilde? Dorothea uit Bonn wil graag laten weten dat ze op Ameland haar flessenpost heeft gevonden. Ze vertelde mij over deze leuke verrassing. Contactinfo via DM. RT is fijn. pic.twitter.com/BTUApsOFnb