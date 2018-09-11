Что будет, если отправить письмо в бутылке, проверил ребенок из Голландии

Шестилетняя Марит из Утрехта (Голландия) решила проверить, что получится, если в наши дни отправить в океан послание в бутылке. О любопытном ребенке написали местные СМИ.
Девочка написала небольшую записку о себе и о том, что ей было бы очень интересно узнать, кто и где найдет это письмо. Бутылку выбросили в море во время семейной прогулки на яхте несколько недель назад.
Долгого путешествия у письма Марит, правда, не получилось — бутылку выбросило на берег соседнего острова, где ее подобрала дама из Германии, а затем ее знакомая разместила у себя в Твиттере пост с фотографией послания и призывом помочь найти девочку.
Для успешного завершения поисков потребовалось всего-то 900 ретвитов — новость подхватили голландские СМИ, и через два дня Марит была найдена.
Как рассказала мама девочки, идея с посланием появилась после того, как семья побывала в музее, где рассказывали про «бутылочную почту». И дочери (оказалось, что у Марит есть сестра, которая тоже написала и отправила в море свою записку, правда, пока не найденную) решили провести эксперимент. Но они забыли указать в записках свой email, и поэтому очень переживали, что их не смогут найти. Но сила Интернета, как видите, не подвела.