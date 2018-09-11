Что будет, если отправить письмо в бутылке, проверил ребенок из Голландии

Шестилетняя Марит из Утрехта (Голландия) решила проверить, что получится, если в наши дни отправить в океан послание в бутылке. О любопытном ребенке написали местные СМИ.

Девочка написала небольшую записку о себе и о том, что ей было бы очень интересно узнать, кто и где найдет это письмо. Бутылку выбросили в море во время семейной прогулки на яхте несколько недель назад.

Долгого путешествия у письма Марит, правда, не получилось — бутылку выбросило на берег соседнего острова, где ее подобрала дама из Германии, а затем ее знакомая разместила у себя в Твиттере пост с фотографией послания и призывом помочь найти девочку.

Wie helpt zoeken: ken je of ben je de vader of moeder van Marit (6) uit Utrecht? Die naar Terschelling zeilde? Dorothea uit Bonn wil graag laten weten dat ze op Ameland haar flessenpost heeft gevonden. Ze vertelde mij over deze leuke verrassing. Contactinfo via DM. RT is fijn. pic.twitter.com/BTUApsOFnb — Andrea Linschoten (@AndreaLinscho) 2 сентября 2018 г.

Для успешного завершения поисков потребовалось всего-то 900 ретвитов — новость подхватили голландские СМИ, и через два дня Марит была найдена.

Как рассказала мама девочки, идея с посланием появилась после того, как семья побывала в музее, где рассказывали про «бутылочную почту». И дочери (оказалось, что у Марит есть сестра, которая тоже написала и отправила в море свою записку, правда, пока не найденную) решили провести эксперимент. Но они забыли указать в записках свой email, и поэтому очень переживали, что их не смогут найти. Но сила Интернета, как видите, не подвела.