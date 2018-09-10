Бишкекзеленхоз укрепляет русло реки Ала-Арчи

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» проводит берегоукрепительные работы вдоль русла реки Ала-Арчи с восточной стороны, от улицы Кочкорской до улицы Толстого. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, укрепление проводится с помощью укладки влагоустойчивого искусственного покрытия (отмостки), состоящего из нескольких слоев гравийно-песчаной смеси.

В дальнейшем планируется укрепить русло реки с применением бетона. Работы будут проводиться совместно с МЧС, сообщили в пресс-службе.