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Общество

Бишкекзеленхоз укрепляет русло реки Ала-Арчи

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» проводит берегоукрепительные работы вдоль русла реки Ала-Арчи с восточной стороны, от улицы Кочкорской до улицы Толстого. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, укрепление проводится с помощью укладки влагоустойчивого искусственного покрытия (отмостки), состоящего из нескольких слоев гравийно-песчаной смеси.

В дальнейшем планируется укрепить русло реки с применением бетона. Работы будут проводиться совместно с МЧС, сообщили в пресс-службе.
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