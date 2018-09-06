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Общество

Целое состояние. Битая тарелка оказалась редкой находкой

Житель Лондона узнал, что старая фарфоровая тарелка, стоявшая на его буфете, стоит не меньше 100 тысяч фунтов стерлингов (около $8,8 миллиона). Об этом сообщает издание Metro.

из Интернета
Фото из Интернета

Блюдо с бело-синей росписью приобрели в 1920-е годы на сельской распродаже. Ни продавец, ни покупатель не догадывались об истинной ценности вещицы. Одно время в ней держали фрукты, потом она пылилась без дела. У нее отбили кусочек, а на эмали появились царапины.

На тарелку обратил внимание аукционист Чарльз Хэнсон (Charles Hanson). Он заметил на ней клеймо маньчжурского императора Юнчжэна, который взошел на престол в 1722 году и правил до 1733-го. По словам эксперта, аналогичные изделия из фарфора хранятся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и токийском музее Нэдзу.

В ближайшие выходные блюдо выставят на аукцион.

Хэнсон ожидает, что за него дадут не менее 100 тысяч фунтов стерлингов. Он утверждает, что потенциальные покупатели из Китая проявляют огромный интерес к лоту.

Издание напоминает, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался выпущен в XVII веке на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.
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