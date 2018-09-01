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Общество

Апрельский герой vs гражданский активист. Суд не может начать свою работу

Адвокаты героя апрельской революции, директора Государственного предприятия «Дан» Алги Кылычева не могут правильно составить исковое заявление, поэтому процесс, который должен был начаться еще в мае, приостановлен. Суд возобновится 20 сентября. Об этом 24.kg сообщил гражданский активист Мавлян Аскарбеков, на которого Алга Кылычев также подал в суд.

По его словам, истец намерен также судиться с учредителями двух кыргызскоязычных сайтов, которые проходят соответчиками. Но его юристы не могут оформить исковое заявление так, чтобы обоснованно указать, почему он выражает претензии именно к этим изданиям, а Мавлян Аскарбеков — проходит как основной ответчик. С них Алга Кылычев хочет взыскать в суде по 1/3 от общей суммы иска размером 70 миллионов сомов. Эти сайты перепечатали пост Мавляна Аскарбекова на Facebook.

Ответчик добавил, что в принципе не понимает, почему Алга Кылычев подал в суд на него. Но идти на мировую истец не соглашается, так же как и отзывать материальные претензии. 
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