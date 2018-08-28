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Общество

В Кыргызстане могут появиться 35 новых сел

В Кыргызстане могут появиться 35 новых сел. Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений вынесло на общественное обсуждение документ о придании статуса сел ряду населенных пунктов в Баткенской, Нарынской, Ошской, Джалал-Абадской и Таласской областях.

В справке-обосновании отмечено, что населенные пункты соответствуют всем критериям для придания им статуса села, предусмотренного законом об административно-территориальном устройстве Кыргызстана.

В его статье 1 указано, что «айыл (село) — населенный пункт, достигший определенного уровня благоустройства, с численностью населения не менее 50 человек, из которых занятые в сельскохозяйственном производстве и члены их семей составляют не менее половины населения».

При придании статуса села дополнительно вводится штатная единица айыл башчысы (староста села) в указанных населенных пунктах. Все необходимые затраты покрывает местный бюджет.
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