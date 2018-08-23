Электронная очередь в детские сады Бишкека: принято 3,5 тысячи детей

По электронной очереди в детские сады Бишкека принято 3,5 тысячи детей. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

В ведомстве отметили, что поступило всего 10 тысяч 264 заявки, в дошкольные образовательные организации (ДОО) зачислено 3,5 тысячи детей.

В министерстве объяснили, по каким причинам родители могут получить отказ в зачислении ребенка: если в заявке или документах содержатся некорректные данные.

«В частности, если паспортные данные родителей, детей, скан/фотография паспорта/свидетельства о рождении не совпадают с введенной при постановке в очередь информацией. Также могут быть допущены ошибки при введении реквизитов о наличии льгот. Например, выбрали «нет льгот», затем прикрепили документ о льготах; при наличии льготы — неправильно ввели данные о льготах. Из-за некорректных данных отклонены 303 заявки», — отметили в Минобразования.

Уведомление о наличии свободного места в выбранном детском саду приходит родителям на электронную почту.

Движение очереди также можно отследить через личный кабинет или на сайте http://balabakcha.edu.gov.kg через номер заявки или номер свидетельства о рождении.

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Получив место в детсаду, надо в течение 15 календарных дней представить необходимые документы для зачисления ребенка в группу. Если за отведенное время документы не будут представлены, место заявителя в электронной очереди аннулируется. По данным ведомства, просрочено 706 заявок.

В министерстве отметили, что встать в очередь сразу в два или больше детских сада нельзя. А вот поменять дошкольную образовательную организацию во время нахождения в очереди возможно. Но в этом случае заявитель окажется в конце очереди.