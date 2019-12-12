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Общество

Электронная очередь в детские сады заработает еще в шести городах Кыргызстана

Электронная очередь в детские сады с начала нового года будет работать в городах Токмак, Кемин, Сулюкта, Кызыл-Кия, Кара-Балта и Балыкчи. Об этом на пресс-конференции сообщил завсектором информационного обеспечения Министерства образования и науки Расул Маматов.

По его словам, сейчас система в пилотном режиме работает в Бишкеке, Оше и Иссык-Атинском районе Чуйской области. По ней в детские сады принято свыше 40 тысяч детей, еще 30 тысяч стоят в очереди.

«Сейчас мы работаем над улучшением системы, интегрируем ее с базой данных ГРС. Это позволит облегчить процесс регистрации детей в электронной очереди», - сказал он. 
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