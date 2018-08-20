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Общество

Sky News сообщает о росте продаж телефонов без доступа к Интернету

Телеканал Sky News сообщил о росте глобальных продаж мобильных телефонов без доступа к Интернету в 2017 году. Отмечается, что продажи телефонов с данным ограничением выросли на 5 процентов, в то время как продажи смартфонов увеличились только на 2 процента.
 

Телеканал указывает, что данная тенденция связана с желанием потребителей оградить себя от круглосуточного доступа к социальным сетям.

«Меня просто раздражал тот факт, что я постоянно была в нем [в телефоне]. Вы постоянно находитесь на страницах в Facebook и Instagram. И чем чаще вы это делаете, тем больше кажется, что вы нуждаетесь в этом», — сказала журналистам жительница Лондона Мэри Эрскин, которая решила обзавестись новым кнопочным телефоном.

Впрочем, в материале телеканала не говорится, кто именно проводил данный анализ.
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