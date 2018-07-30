Кыргызстан в тройке стран, которым чаще всего отказывают в шенгенской визе

Кыргызстан вошел в тройку стран бывшего СССР, чьим граждан чаще всего отказывают в получении туристической шенгенской визы. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Согласно статистике МИД ФРГ, отдыхать в Германию чаще всего ездят граждане России. За период с 2008 по 2017 год россияне подали свыше 3,5 миллиона заявлений на оформление немецких турвиз. За ними следуют граждане Беларуси и Казахстана — 635 тысяч и 367 тысяч запросов соответственно. Им же реже всего отказывают в выдаче визы.

Сложнее всего получить визы гражданам Армении. С 2008 по 2017 год за визами обратились 120 тысяч 490 человек. Из них 8,4 процента получили отказ. На втором месте Узбекистан. Из 41 тысячи 49 обратившихся отказ получили 7,8 процента.

Кыргызстан оказался на третьем месте по числу отказов в получении шенгенских туристических виз. Из 79 тысяч 431 обратившихся за турвизой 7,3 процента получили отказ.

«В ряде исследований отмечается, что западные страны нередко принимают решение о выдаче визы, исходя из неофициальных критериев. В частности, в основе отказа могут лежать такие причины, как неблагоприятная внутриполитическая и экономическая ситуация, высокие темпы эмиграции или повышенный уровень террористической угрозы в данной стране», — говорится в сообщении.