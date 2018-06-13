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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления, распоряжения:

— о внесении изменений в некоторые решения в сфере высшего и среднего профобразования; Подробнее
— об утверждении соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений;
— о внесении изменений в постановление правительства КР;
— Болотбек Ибраимжанов назначен председателем Госслужбы миграции; Подробнее
— Медетбек Айдаралиев освобожден от должности председателя Госслужбы миграции.

Сообщает пресс-служба президента КР:

— внесены изменения в некоторые законодательные акты КР;
— подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него.

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