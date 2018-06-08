Конкурс «Мисс Америка» отказался от дефиле девушек в бикини

Следующий конкурс «Мисс Америка» пройдет без традиционного в прошлом дефиле в купальниках. Об этом euronews сообщили организаторы шоу.

«Мы объявили о том, что кандидатку больше не будут судить по ее внешней привлекательности», — заявила президент конкурса Реджина Хоппер.

По ее словам, девушки будут рассказывать жюри о своем внутреннем мире. О том, что они думают, что у них на душе, о своих образовательных целях и талантах.

Вместо прохода по сцене в купальнике конкурсантка выйдет на сцену, чтобы вы узнали ее как личность. Реджина Хоппер

В сегмент шоу, посвященное вечерним платьям, также вносят корректировки. Девушки смогут выйти на сцену в наряде на свое усмотрение. На этом этапе участницам дадут возможность рассказать о том, как они собираются продвигать социальные инициативы.