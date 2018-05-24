Серые схемы в ГРС. Машины оформляли без таможенной очистки

Депутат Сайдолимжон Жураев рассказал о серых схемах в ГРС при регистрации автомобилей без таможенной очистки. Об этом депутат заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, схема в том, что фактически автотранспорт находится за границей, а в Кыргызстане на него выписывают техпаспорт и выдают государственный номерной знак. Затем их везут за границу, на машину вешают новые номера, и она пересекает границу, не проходя таможенных процедур.

Заместитель главы ГРС Айнура Туйбаева рассказала, что уже возбудили уголовные дела. Отстранили от работы двух начальников региональных регистрационных отделов. Еще девять человек уволили.

«Да, были злоупотребления сотрудников. При регистрации транспортных средств не поступали данные из Таможенной службы о том, проходила ли машина таможенную очистку. Сейчас мы внедряем электронную систему, чтобы видеть, проходила ли машина перерегистрацию. И только те машины, которые прошли таможенную регистрацию, будут регистрировать в ГРС», — подчеркнула Айнура Туйбаева.

Заместитель главы МВД Курсан Асанов сообщил, что с коллегами из соседних стран провели оперативные мероприятия, задержали три группы злоумышленников по 40 фактам, возбуждены уголовные дела.