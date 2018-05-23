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Общество

Драка в зоне отдыха. Милиция Оша проверит законность ограждений на берегу реки

После драки в зоне отдыха на берегу реки Ак-Буура в городе Ош обе стороны обратились в милицию с заявлениями. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД южной столицы.

По их словам, конфликт между местными жителями и предпринимателем зафиксировали как хулиганство.

«Начали расследование, назначили судебно-медицинскую экспертизу. В ходе проверки выясним и законность ограждения зоны отдыха, из-за чего и произошел конфликт», — заявили в ГУВД.

Напомним, 22 мая вечером в микрорайоне «Курманджан Датка» на берегу реки Ак-Буура местные жители подрались с предпринимателем, который поставил заграждение и заявил, что это его частная территория. Жители района выступили против ограждения зоны отдыха.
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