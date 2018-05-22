Запрет использовать газеты с портретами президента Туркменистана. В туалетах

В Туркменистане запретили использовать газеты с изображением президента в качестве туалетной бумаги. Об этом сообщили «Альтернативные новости Туркменистана».
По их данным, руководство ОВД поселка Гумдаг приказало всем участковым инспекторам полиции обходить уборные в частных дворах и выявлять лиц, использующих газеты с изображением президента в качестве туалетной бумаги. В случае обнаружения владельцу уборной для первого раза выносится официальное предупреждение.
Издание сообщает, что предупреждения выносятся каждый день и помногу, так как сегодня из-за экономического кризиса далеко не каждая семья готова часть своего бюджета потратить на туалетную бумагу.
По его данным, испачканные фотографии президента участковым предписано также искать на свалках среди бытового мусора внутри жилых кварталов городка с населением около 20 тысяч человек. За каждой свалкой закреплены персональные смотрители, которые обязаны инспектировать мусор, искать испорченные фото в газетах, устанавливать дом и квартиру по указанному на издании номеру дома подписчика и докладывать в органы.