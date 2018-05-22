Масштабное исследование установило одну из причин острого лимфобластного лейкоза — самого распространенного злокачественного заболевания у детей, сообщил портал Tut.by. Научную работу об этом опубликовали в журнале Nature Reviews Cancer.
Ученые изучили случаи острого лимфобластного лейкоза у детей более чем за 30 лет. Они рассмотрели генетику, клеточную биологию, иммунологию, эпидемиологию болезни, провели моделирование на животных.
Выяснилось, что болезнь вызвана двухэтапной генетической мутацией. Первый этап возникает у зародыша до появления на свет. Только 1 процент детей с генетическим изменением продолжает развиваться.
Второй этап происходит после рождения и становится спусковым крючком. Лейкоз начинается из-за воздействия одной или нескольких инфекций, например, гриппа.