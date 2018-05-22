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Общество

Ученые нашли причину детского лейкоза — это связано с чистотой дома

Масштабное исследование установило одну из причин острого лимфобластного лейкоза — самого распространенного злокачественного заболевания у детей, сообщил портал Tut.by. Научную работу об этом опубликовали в журнале Nature Reviews Cancer.

Ученые изучили случаи острого лимфобластного лейкоза у детей более чем за 30 лет. Они рассмотрели генетику, клеточную биологию, иммунологию, эпидемиологию болезни, провели моделирование на животных.

Выяснилось, что болезнь вызвана двухэтапной генетической мутацией. Первый этап возникает у зародыша до появления на свет. Только 1 процент детей с генетическим изменением продолжает развиваться.

Второй этап происходит после рождения и становится спусковым крючком. Лейкоз начинается из-за воздействия одной или нескольких инфекций, например, гриппа.

Ученые заметили, что чаще болеют лейкозом дети, которые на протяжении первого года жизни росли в «чистых условиях» без активного взаимодействия с другими. Острый лимфобластный лейкоз наиболее распространен в развитых странах, число заболевших растет примерно на 1 процент в год.

Авторы работы назвали детский лейкоз «парадоксом прогресса»: отсутствие воздействия микробов на раннем этапе жизни приводит к сбою в работе иммунной системы.
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