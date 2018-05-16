Marvel снимет первое кино о супергероине-мусульманке

В киновселенной Marvel появится первая мусульманская супергероиня — Мисс Марвел, в обычной жизни носящая имя Камала Хан, написала gazeta.ru со ссылкой на портал NME.

Мисс Марвел впервые появилась в комиксах Marvel в 2013 году, среди ее суперспособностей есть умение принимать различные формы.

По сюжету, Камала родилась в семье выходцев из Пакистана, и кроме проблем вселенной ей приходится решать проблемы с родителями. У нее очень консервативный брат, отец заставляет ее выбрать профессию врача, а мама боится, что девушка забеременеет.

Как рассказал президент Marvel Кевин Файги в интервью Би-би-си, работа над превращением Мисс Марвел в киногероиню уже идет.

Очевидно, картина о ней выйдет в прокат не раньше, чем «Капитан Марвел», премьера которого назначена на 2019 год.

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