Военную прокуратуру обвинили в незаконном возбуждении дела

Следователи Военной прокуратуры незаконно возбудили уголовное дело и предъявили пенсионеру Погранслужбы обвинение в мошенничестве. Об этом на пресс-конференции заявил адвокат Азиз Бакиров.

По его словам, его подзащитный Омурбек уулу Нурлан проживает в Нарыне, состоит там на воинском учете, получает пенсию как живущий на территории высокогорья. Однако Военная прокуратура предъявила ему обвинение в незаконном получении высокогорного коэффициента.

«В обвинении указывается, что мой подзащитный предоставил в пенсионное управление Погранслужбы поддельную справку о проживании на территории города Нарына. Однако надзорный орган не учел, что Омурбек уулу Нурлан прописан в Нарыне, состоит там на воинском учете. По закону он должен быть признанным проживаемым на территории высокогорья. Справку он получал на общих основаниях в жилищно-эксплуатационном управлении. А в Военной прокуратуре утверждают, что Омурбек уулу Нурлан проживает якобы в Бишкеке, хотя здесь у него ни прописки, ни жилья нет», — сказал Азиз Бакиров.

Адвокат отметил, что между тем некоторые гражданские пенсионеры, получая пенсию по высокогорью, проживают в Бишкеке.

«Чтобы кормить семью, мой подзащитный вынужден был работать в охранном агентстве в Бишкеке, но он не проживал здесь. Омурбек уулу Нурлан работал сутки через двое, после смены брал клиентов и уезжал в Нарын. В итоге, суды первой и второй инстанций признали его виновным и оштрафовали на 12 тысяч сомов. Между тем много гражданских пенсионеров проживают у родственников в Бишкеке и получают пенсию по высокогорью. Получается какая-то дискриминация», — добавил Азиз Бакиров.

В свою очередь ветеран пограничных войск Орунбек Чондоев отметил, что дело Омурбек уулу Нурлана не единственное. По словам Чондоева, Военная прокуратура возбудила дела в отношении более чем 10 военнослужащих пенсионеров.