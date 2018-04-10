Бессонница? Недосыпание приводит к болезни Альцгеймера

Ученые выяснили, что недосыпание приводит к болезни Альцгеймера. Исследователи подтвердили, что даже одна бессонная ночь может серьезно повлиять на состояние здоровья и развитие осложнений, сообщил iReactor.

В процессе изучения заметили, что увеличивается количество белка бета-амилоида, который образует бляшки в мозге человека, а большое их накопление приводит к сложному нейродегенеративному заболеванию Альцгеймера. За удаление этих накоплений отвечает глимфатическая система, обеспечивающая обмен между жидкостями мозга — тканевой и спинномозговой. Помогает также пульсация артерий, лучше всего осуществляемая в период ночного сна. Исследования проводили на грызунах, дрозофилах, а в нескольких работах была показана связь бессонницы в тканях здоровых людей и у пожилых с деменцией, страдающих хроническим недосыпанием.

Ученые национальных институтов здоровья США с помощью двадцати здоровых добровольцев в возрасте от 22 до 70 лет подтвердили все исследования, сделанные ранее коллегами во всем мире. Бета-амилоид в мозге повышался даже после одной ночи без полноценного сна в 19 из 20 случаев, вне зависимости от пола, возраста и генотипа человека.

Специалисты указывают на влияние недосыпания на болезнь Альцгеймера и призывают более тщательно изучить эту проблему, а всем жителям планеты советуют хорошо относиться ко сну.