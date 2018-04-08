Японка в восторге от скотного рынка в Ат-Баши и вкуса яблок в Боконбаеве

Кикуда Каэдэ впервые приехала в Кыргызстан в 21 год, сегодня ей 25. За это время она успела поработать в нашей республике долгосрочным и краткосрочным волонтером.

— Я трижды отпраздновала свой день рождения в Кыргызстане, — рассказывает девушка. — Родом сама из маленького города Канадзава префектуры Исикава. В нем очень чтят японские традиции и культуру. Мой город знаменит искусством чайной церемонии, японским замком, здесь расположен один из трех главных садов Японии — «Кэнрокуэн».

— Почему решили приехать в Кыргызстан?

— Еще со старшей школы мне хотелось работать за границей. В первое время думала о США и Европе, хотела жить в большом городе. Но после учебы за границей и знакомства с различными странами мое представление о работе за рубежом поменялось.

После окончания промышленного техникума по специальности «Информационные технологии» я решила не устраиваться на работу, как обычно принято, а попробовать поработать в качестве волонтера. С детства я занимаюсь традиционными японскими танцами и каллиграфией, поэтому решила передавать нашу культуру.

В то время я узнала о Кыргызско-японском центре человеческого развития, о том, что многие граждане Кыргызстана изучают японскую культуру. Так я определилась с выбором страны.

Фото из личного архива Кикуды Каэдэ . В Кыргызстане она преподавала уроки икебаны, каллиграфии и японских танцев

— Как сложилось знакомство с нашей республикой?

— В Кыргызстане я встретила много любителей японской культуры. В центре вела ежемесячные мероприятия и курсы для студентов и других заинтересованных граждан.

Преподавала уроки икебаны, каллиграфии и японских танцев, учила искусству надевания кимоно и юкаты. Организовала несколько мероприятий: например, «Мочицуки» (изготовление толченого рисового теста в канун Нового года) и «Бон-Одори» (праздник поминания усопших, сопровождающийся традиционными танцами).

Думаю, что смогла предоставить возможность окунуться в настоящую культуру Японии. Кикуда Каэдэ

Каждый день я благодарила людей, интересующихся японской культурой, так как без них у меня не было бы работы.

Больше всего сил было уделено курсу каллиграфии. В японском центре открыт кружок, который посещает примерно 10 человек, где мы еженедельно тренируемся. Я также многому научилась у членов кружка, мы вместе задумывались о том, в чем суть японской культуры. Время, проведенное со студентами и с людьми, работающими в различных сферах, давало мне новые силы. Я смогла узнать о кыргызской культуре, взглядах граждан Кыргызстана, слушая впечатления учеников об искусстве каллиграфии, наблюдая за их успехоами, радуясь вместе с ними, когда ученик смог изобразить свой любимый иероглиф.

Надеюсь, что члены кружка продолжат распространять культуру каллиграфии в Кыргызстане.

— В каких регионах КР удалось побывать?

— В основном я проводила время в Бишкеке, но летом удалось объехать вокруг Иссык-Куля, а зимой побывать в Нарыне.

В Нарынской области была на скотном рынке в Ат-Баши. Очень понравилась атмосфера, наполненная энергией и силой. Мясо было вкусным, и люди были добрые.

На Иссык-Куле посетила горячие источники, остановилась в юрте, смогла насладиться активным летним отдыхом, который можно испытать только в таком потрясающем месте. Я долго не смогу забыть вкус яблок, которые попробовала в селах Боконбаево и Бар-Булак!

Фото из личного архива . Кикуда Каэдэ слева

— Даже сейчас я нахожусь под впечатлением от иллюминации на площади Ала-Тоо зимой и новогоднего фейерверка. В Японии фейерверки обычно запускают летом. Также летом мне очень нравится наслаждаться горным пейзажем, который видно с Аллеи молодежи рядом с филармонией.

Удивляет и пейзаж государственного парка «Ала-Арча», меняющийся со временами года. Мне удалось насладиться природой каждого сезона, потому хочется приезжать сюда снова и снова.

— Наверняка за это время у вас появилось любимое место в Бишкеке...

— Панорама, где установлен национальный флаг. Там можно увидеть весь город, как он изменяется с быстро строящимися зданиями. А вечером, если повезет, то можно понаблюдать за фейерверком и, конечно же, наслаждаться пейзажем времен года.

В Кыргызстане очень много мест, которые я не успела посетить.

Мне понравились пейзажи Кок-Джайыка и Сон-Куля. Люблю места, где есть горы, юрта и лошади. Кикуда Каэдэ

— Что напоминает вам здесь о родном городе?

— Теплое отношение людей. То, что воспитание ребенка проходит под опекой всей семьи, всех жителей села. В больших городах Японии, конечно, взаимоотношения людей ограничены, но я выросла в месте, похожем на село. Все жители в дружеских отношениях и всегда с нетерпением ждут возращения односельчанина на родину.

Также в Кыргызстане ярко выражены все четыре времени года, и осень здесь очень напоминает мне о родном городе.

Фото из личного архива Кикуды Каэдэ . Она дала возможность окунуться в настоящую культуру Японии

— Что вам нравится в национальной кухне?

— Однажды на дне рождения одного из друзей я попробовала очень вкусный плов, также понравился лагман на базаре «Мадина», в гостях ела куурдак. Мне нравится вся национальная кухня, которую обычно готовят дома. А вот чучук боюсь даже пробовать...

— Что очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Вначале я отталкивалась от японского мышления, и меня разочаровывало внезапное изменение или срыв запланированных дел.

Но после я приспособилась и начала всегда продумывать план Б. Кикуда Каэдэ

Меня очаровали объятия учеников и друзей. В Японии нет такой культуры. Когда сокращается расстояние между людьми, рождаются доверительные отношения, появляется любовь к друзьям. Только словами «Спасибо!», «Давай постараемся!», «Как дела?» не высказать тех чувств, которые можно передать одним объятием. Объятия учеников и друзей всегда поддерживали меня.

— Что бы вы поменяли в Бишкеке?

— В Бишкеке не было ограничения свободы, инфраструктура налажена, поэтому у меня была полноценная счастливая жизнь.

— Вернулись ли бы вы в Кыргызстан?

— Хочу вернуться для путешествия по Кыргызстану. За время, проведенное здесь, не было размеренного отдыха, поэтому в следующий раз мечтаю недельку провести на джайлоо, дабы насладиться первозданной природой Кыргызстана, объехать все места по стране. В особенности хочу вернуться, чтобы посетить Сары-Челек.