Бороться с браконьерами в Кыргызстане намерены с помощью дрона

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызстана намерено приобрести дрон для борьбы с вредителями и браконьерами. В агентстве уже провели его испытание, сообщили в пресс-службе ГАООСЛиХ.

По ее данным, беспилотный летательный аппарат позволит создать ортофотопланы местности, трехмерные модели рельефа, которые в последующем можно использовать при лесоустроительных работах.

«Сейчас для этого не хватает спутниковых снимков высокого разрешения. Применение дрона может стать альтернативным источником данных, позволит получать их в короткие сроки и сделать съемку в инфракрасном диапазоне для исследования лесных насаждений. Благодаря мультиспектральной камере можно определить породный состав насаждений и другие параметры», — отметили в пресс-службе.

Департамент охраны и использования природных ресурсов с помощью дрона улучшит выявление и пресечение браконьерства, позволит сделать аэросъемку в труднодоступных местностях во время оперативных рейдов и значительно расширит возможности мониторинга диких животных.

«Необходимо отметить, что Кыргызстан одним из первых среди стран СНГ приобретает данный многофункциональный беспилотный летательный аппарат (дрон)», — отметили в пресс-службе.

Стоимость опытного образца $15 тысяч. Аппарат может работать в любых погодных условиях, в день опрыскивает более 40 гектаров лесного хозяйства от вредителей и насекомых.