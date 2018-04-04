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Общество

В «Кыргыз темир жолу» ответили на обвинения Жанара Акаева

В «Кыргыз темир жолу» ответили на обвинения депутата Жогорку Кенеша Жанара Акаева в препятствии со стороны главы КТЖ следствию. Обращение распространила сегодня пресс-служба госпредприятия.

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Глава «Кыргыз темир жолу» не пустил следователей ГСБЭП к себе в кабинет

По ее данным, директор железной дороги Алмазбек Ногойбаев принял у себя в кабинете следователей ГСБЭП, которые прибыли проверять деятельность предприятия. Позже им выделили отдельный кабинет для работы. Сейчас вместе с аудитором следователи проводят проверку.

Кроме того, после выступлений Жанара Акаева с требованием проверить деятельность «Кыргыз темир жолу» этим занялись Антикоррупционная служба ГКНБ, Счетная палата и транспортная прокуратура.
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