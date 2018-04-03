Духовное управление мусульман Кыргызстана совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД провело акцию «Жизнь — бесценный дар».
Правоохранители и духовенство поставили перед собой общую цель — донести до водителей очень простую, но важную мысль: соблюдать правила на дороге необходимо, чтобы обеспечить безопасность людей и сохранить их жизни.
«Мы специально проводим акцию, чтобы напомнить людям о ценности человеческой жизни. Особенно хотим призвать молодежь и водителей такси соблюдать Правила дорожного движения. Их нарушение является тяжким грехом», — сказал муфтий Кыргызстана Максат Токтомушев.
«Наша цель — призывать водителей к соблюдению ПДД. Это дает определенные результаты», — заключил он.
Водителей попросили соблюдать ПДД, вручили брошюру, в которой рассказывается о правилах поведения водителей и пешеходов, компакт-диски и пожелали удачного дня.