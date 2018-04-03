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Общество

ДУМК и ГУОБДД едины: Несоблюдение правил на дороге — это грех

Духовное управление мусульман Кыргызстана совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД провело акцию «Жизнь — бесценный дар».

Правоохранители и духовенство поставили перед собой общую цель — донести до водителей очень простую, но важную мысль: соблюдать правила на дороге необходимо, чтобы обеспечить безопасность людей и сохранить их жизни.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Замглавы ГУОБДД Ыманалы Саркулов и муфтий ДУМК Максат ажи Токтомушев на совместной акции в Бишкеке по соблюдению ПДД

«Мы специально проводим акцию, чтобы напомнить людям о ценности человеческой жизни. Особенно хотим призвать молодежь и водителей такси соблюдать Правила дорожного движения. Их нарушение является тяжким грехом», — сказал муфтий Кыргызстана Максат Токтомушев.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Муфтий Максат ажи Токтомушев раздает водителям диски и брошюры о соблюдении ПДД
Заместитель главы ГУОБДД Ыманалы Саркулов рассказал, что руководство страны, правительство и органы правопорядка обеспокоены положением дел на автодорогах.

«Наша цель — призывать водителей к соблюдению ПДД. Это дает определенные результаты», — заключил он.

Водителей попросили соблюдать ПДД, вручили брошюру, в которой рассказывается о правилах поведения водителей и пешеходов, компакт-диски и пожелали удачного дня.
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