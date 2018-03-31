Запрет на дорогие подношения. Что купить кыргызскому чиновнику за тысячу сомов

В Кыргызстане запретили чиновникам получать подарки дороже тысячи сомов. ИА «24.kg» решило узнать, что можно подарить за такую сумму.

Прежде чем отправиться по магазинам, узнаем, что обычно дарят чиновникам. Экспресс-опрос показал: элитный алкоголь, портмоне, органайзеры, дорогие ежедневники, книги, картины или декоративные панно.

Солидности добавит упаковка

Практически сразу попадаем в отдел с кожаными портмоне, «барсетками» и портфелями.

На выделенный лимит в одну тысячу сомов можем купить разве что зажим для денег. Даже сдача останется.

За самое дешевое портмоне придется выложить не менее 1,5 тысячи сомов. В нем два отделения для денег и нет застежек. В общем, самое простое.

Кошелек в пределах выданной суммы нашли в другом отделе. Из кожзаменителя, китайского производства. Выглядит непрезентабельно. Такой как дарить?

Интересуюсь, сколько стоит кожаный портфель. Цены — от 10 тысяч сомов.

Важная часть подарка — упаковка. Любой предмет в фирменной красивой коробке смотрится дороже. Например, часы. Но и тут в тысячу не уложиться. Самые дешевые на 500 сомов дороже.

Продавец расхваливает: «Кварцевые, водонепроницаемые, показывают дату и день недели». Но в качестве подарка рекомендует другие, в среднем от трех до пяти тысяч сомов.

Не меньше 2,5 тысячи сомов придется выложить за самые простые настольные часы. Красиво выглядят аппараты из мельхиора, но тысячи тут точно не хватит. Стоят они от 4,6 тысячи сомов. За лимитную купюру можно купить разве что настенные или настольные часы из пластика. Деньги останутся и на упаковочную бумагу.

Стильный кожаный, но дорогой

В магазине одежды и аксессуаров в этностиле тоже не смогли предложить подходящего подарка. Хороший калпак — 1,5 тысячи сомов и выше, камча — от 3 тысяч сомов, чапан — от 10 тысяч.

Картина из кожи, которые в последнее время стали часто дарить, в среднем обойдется в 1,8 тысячи сомов. Здесь многое зависит от размера. Совсем небольшую можно купить и за 300 сомов. Выданных денег хватит и на небольшое войлочное панно. Но это из серии подарков «символичных».

Дарят чиновникам и письменные принадлежности. Но тысячи сомов однозначно не хватит на именной кожаный ежедневник или коллекционную ручку.

Первый, выполненный на заказ, обойдется как минимум в 4 тысячи сомов. Вторая, например, из коллекции «Манас» — от 1,5 тысячи сомов.

Можно, конечно, купить «набор канцелярский настольный» для ручек и прочей мелочи. Такой в крупном супермаркете стоит 624 сома. Еще и на ручки с карандашами хватит.

Когда книга — лучший подарок

Выручить искателя подарка с ограниченными финансовыми ресурсами может книжный магазин.

Продавец Ирина говорит, что у них часто берут для подарка книги Никколо Макиавелли, сборники афоризмов. Как раз в районе одной тысячи сомов. Если добавить немного, можно взять сувенирные тематические издания, посвященные Кыргызстану, его природе, людям, традициям. Такие обычно дарят иностранным гостям.

«Приобретают на подарок и книги Чингиза Айтматова. В продаже есть собрание сочинений из 8 томов на кыргызском языке. Оно стоит 3,6 тысячи сомов. Полное собрание произведений, статей, писем на русском — 11 тысяч сомов», — сказала она.

Уйти не с пустыми руками можно и из гипермаркета. Декоративные подсвечники, часы из пластмассы, канцелярские принадлежности можно приобрести в пределах тысячи сомов. Но вряд ли о таком подарке скажешь «дорого и солидно». Может спасти ситуацию керамическое блюдо в национальном стиле. И выглядит красиво, и в лимит уложишься.

Здесь же можно приобрести алкоголь. В указанный лимит можно уложиться при приобретении местного и молдавского коньяка, ликеров, вин испанского, грузинского, молдавского производства, недорогого виски. На элитные или выдержанные напитки денег не хватит однозначно.









Как обойти запреты

Не упасть лицом в грязь позволяет лазейка в правительственном постановлении.

Именные подарки с надписями и гравировками остаются в собственности у человека, которому вручили подарок.

Гравер в столичном универмаге говорит, что надпись в среднем обойдется в 200 сомов. Все зависит от количества знаков.

«Можно написать на предмете, на ручке, например. В этом случае один символ стоит 10 сомов. Если на табличке, то шесть сомов. Но цена зависит и от материала, на котором будет надпись, и от того, чем сделана — «золотом» или «серебром». В среднем надпись выходит в 200-300 сомов», — рассказал он.

Есть и лазерная гравировка. Там цены от 300 сомов.

О каких подарках мечтают чиновники

Но что сами чиновники, депутаты, муниципальные служащие думают о предлагаемых изменениях? Какому подарку за одну тысячу сомов были бы рады? Что сами бы подарили?

Аким Свердловского района Бишкека Самарбек Болотбеков отметил, что согласен с предлагаемым ограничением: «Если речь о подарке для организации, например, на юбилей, сумму нужно пересмотреть. А человеку тысячи сомов вполне достаточно. За эту сумму можно купить картину. Я бы так поступил. И такому подарку был бы рад».

Чиновник признался, что такой подарок он, скорее всего, передал бы какому-нибудь районному учреждению.

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко считает ограничение правильным, поскольку необходимо снизить расточительность:

— Это может повлиять на борьбу с коррупцией, такая практика во многих развитых странах, например, США. Нам давно пора было ввести это правило. На 1 тысячу сомов можно купить, если получатель подарка женщина, букет цветов. Я бы подарила книгу. Мы много говорим о развитии литературы, поощрении писателей, особенно пишущих и издающихся на государственном языке. Можно приобрести книгу малоизвестного, но интересного автора.

К сожалению, население стало меньше читать, а чиновники и вовсе. Наталья Никитенко

«Еще один вариант — приобрести подарок «хэндмейд». Сейчас многие организации, занимающиеся поддержкой уязвимых слоев населения, производят такие вещи. Это и оригинально, и помощь мастерам. Я была бы рада подобным подаркам», — отметила депутат.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев предложил запретить вообще что-либо дарить чиновникам: «Я против любых подарков. И не жду, чтобы мне их дарили. Конечно, если речь не идет о друзьях или хороших знакомых. Я считаю, что необходимо развивать культуру общения. Но, к сожалению, в один день ситуация не изменится».