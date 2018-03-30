Основной причиной пожаров является нарушение правил эксплуатации электрооборудования (37,9 процента). Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, далее идут нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов— 23 процента, неосторожное обращение с огнем — 18,7 процента, детская шалость с огнем — 8 процентов.

Как сообщается, за два месяца 2018 года в стране зарегистрированы 638 пожаров, в которых погибли 25 человек (в том числе ребенок), пострадали 9.

Большинство пожаров — 459 — произошло в жилом секторе.