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Общество

Основная причина пожаров — нарушение правил эксплуатации электрооборудования

Основной причиной пожаров является нарушение правил эксплуатации электрооборудования (37,9 процента). Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, далее идут нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов— 23 процента, неосторожное обращение с огнем — 18,7 процента, детская шалость с огнем — 8 процентов.

Как сообщается, за два месяца 2018 года в стране зарегистрированы 638 пожаров, в которых погибли 25 человек (в том числе ребенок), пострадали 9.

Большинство пожаров — 459 — произошло в жилом секторе.
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