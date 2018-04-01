Влюбленный француз. Он оставил родину и готовится к свадьбе в Кыргызстане

Фабьен Селоссе родом из города Лиль, что на севере Франции. Несколько месяцев провел в Монголии, а в сентябре 2014 года прилетел в Кыргызстан в качестве логиста организации «Врачи без границ».

Выбирать я не мог. Рассматривали два варианта — Кыргызстан и Курдистан. Мне повезло, что выбор пал на вашу республику. Фабьен Селоссе

Его привлекли горы и жизнь кочевников, которой он проникся еще в Монголии. Фабьен увлекся историей, центральноазиатской культурой. И да, была в его жизни девушка.

«Горы, история, культура кочевников, девушка... Поэтому я решил не возвращаться во Францию», — поделился Фабьен.

Недавно наш герой женился на местной девушке. Но большое торжество молодожены готовятся отметить летом, и тогда за большим столом соберутся родственники жениха и невесты. Приедет вся французская родня, в том числе бабушка Фабьена, которая никогда раньше не летала на самолете.

— Что вас удивляет в Кыргызстане?

— Ландшафты. Я был знаком с культурой кыргызстанцев. Поразила природа, Иссык-Куль.

— Что напоминает в Бишкеке о родном городе?

— На севере Франции много предприятий, шахт, разрушенных заводов. Разруха после Советского Союза в Кыргызстане напоминает мне родные края. У нас люди отличаются от тех, что живут на юге. Они богаче духовно, гостеприимнее. На улице всегда плохая погода, идет дождь, но внутри у каждого солнце. Кыргызстанцы также славятся гостеприимством.

— Чего вам не хватает в Кыргызстане?

— Для француза многое значит еда. Мне нравится местная кухня, большие порции. Но я люблю морские продукты — устрицы, улитки. Здесь их мало. Они очень дорогие и не свежие. Но это же Кыргызстан. Это как искать курут в Африке.

Фото из личного архива. Фабьена Селоссе хотели отправить в Курдистан, но в итоге выбор пал на Кыргызстан

— Что вам нравится в национальной кухне, а что боитесь даже пробовать?

— Мне нравится ошский плов. Несколько месяцев я прожил на юге и распробовал его. Ел многое, но съесть глаза барана мне будет трудно. Очень нравятся чучук и казы. Знаю даже магазин неподалеку, где продают деликатесы домашнего производства. Не понимаю ашлямфу, окрошку. Сам принцип холодных супов мне непонятен. Нравится свежий курут, но не тот, что продают в городе.

— Как вам национальные напитки?

— Максым, шоро не нравятся, а вот чалап и кумыс по вкусу. Многим иностранцам не нравится кумыс. Первое, что они говорят, попробовав: ы-ы-ы. И кривятся. Впервые я попробовал кумыс в Монголии и понял, почему кочевники его пьют. Весь день мы ходили по степи, а вечером нам дали кумыс. После похода в жару это самое лучшее.

— Где вы любите проводить время?

— В Бишкеке мне очень нравится железнодорожный вокзал. Там есть огромная карта СССР со всеми маршрутами, дорогами. Можно построить свое путешествие из Бишкека в Москву, Новосибирск и дальше.

Самое красивое место в Кыргызстане — озеро Кель-Суу. Оно интересное, дорога к нему увлекательная. Фабьен Селоссе

Там у меня есть друг чабан. Он живет скромно, но его семья богатая. У них много детей. В их маленьком доме царит любовь. Я часто езжу именно к ним.

Фото из личного архива. Фабьен Селоссе переживает, что туризм в республике теряет самобытность

— Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Я приехал в Бишкек утром 19 сентября 2014 года. Немного отдохнул и пошел смотреть город, площадь Ала-Тоо. Зашел в бар, где встретил одного парня. На следующий день он пригласил меня на корпоратив в Кара-Балту. Я не знал ничего о Кыргызстане, но уже сидел в машине и ехал куда-то в горы. И... мы набухались. Больше я ничего не помню. Но было хорошо.

— Вы не побоялись?

— Мне не было страшно. Я подумал о безопасности, но все равно пошел. Мне здесь нравится, возвращаться во Францию я не собираюсь. Родители, конечно, предостерегали, потому что «Кыргызстан» звучит как «Афганистан».

— У вас очень хороший русский язык. Почему вы его выучили?

— О-о-о, это очень интересная история! В 15 лет я переходил из колледжа в лицей. Я должен был поехать учиться в один город, а мои друзья — в другой. Мои друзья пошли в единственный лицей, где можно выучить русский. Но я не хотел с ними расставаться, поэтому сказал родителям, что буду изучать русский язык.

Фото из личного архива. Фабьена Селоссе привлекают горы и жизнь кочевников

Это была попытка остаться с друзьями. Мы дружим до сих пор, и язык мне пригодился.

С супругой я ни дня не разговаривал на английском. Мы сразу начали говорить по-русски. А потом полтора года я жил с тещей. Недавно приезжала тетя жены из Петербурга. Мне пришлось объяснять ей некоторые азиатские слова.

Француз объяснял русской, что такое ширдак, тошок, курут. Это было смешно. Фабьен Селоссе

— Что бы вы поменяли в Кыргызстане?

— Туризм в республике развивается активно, но теряется самобытность. На Сон-Куле есть юрточный лагерь. Там никто даже не поздоровается, туристов воспринимают как живой кошелек. Есть проблемы и с обслуживанием. Люди готовы платить за услуги, но должно быть уважение. Один раз видел лагерь на южном берегу Иссык-Куля. Юрту поставили в грязи, внутри не было ни коврика. Они хотели принимать туристов. Я спросил хозяина: «А вы бы так жили?» Он ответил: «Не-е-ет». Почему же он думает, что иностранцы захотят так жить? Им, конечно, нравится жизнь в юрте, но есть базовые условия комфорта.

Из-за массового туризма страдают и лошади: над ними издеваются, не жалеют. Из-за денег люди перестают уважать свою культуру. Это очень плохо. Это деградация.