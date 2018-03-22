Сооронбая Жээнбекова просят разобраться в деле с рейдерским захватом «Вечерки»

Юристы Правовой клиники «Адилет» направили президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову открытое обращение.

Все юридическое сообщество с надеждой восприняло вашу оценку состояния судебной и правоохранительной систем, озвученную 8 февраля на заседании Совета безопасности Кыргызской Республики. Чолпон Джакупова

Юристы отметили: принципы функционирования правоохранительной и судебной систем наглядно показывают, что вопросы принятия процессуальных решений по гражданским и уголовным делам находятся не в правовой плоскости.

Следователи, прокуроры и судьи принимают не только незаконные решения, но и решения, противоречащие элементарной логике и здравому смыслу.

В «Адилете» считают, что наглядным примером, который характеризует весь фарс правоприменительной практики, являются судебные процессы по Издательскому дому «Вечерний Бишкек» и уголовное преследование ее владельца Александра Кима.

Юристы клиники принимали участие во всех связанных с «Вечеркой» судебных процессах.

«Анализ данных процессов показал, что все решения судебными и следственными органами выносились в нарушение норм материального и процессуального права», — подчеркивают юристы.

Рейдерским путем захвачена частная собственность, принадлежащая Александру Киму, так как Рябушкины продали свои доли американской компании «Петровски корп.», а якобы причиненный Рябушкиным материальный ущерб почему-то должен возмещать Ким.

Судами грубейшим образом нарушены сроки исковой давности, составляющие более 14 лет, несмотря на то, что одним из оснований отказа Александру Рябушкину в его исковых требованиях в 2006 и 2011 годах послужило то, что Рябушкины пропустили срок исковой давности.

Свердловский районный суд Бишкека 20 февраля вынес беспрецедентный обвинительный приговор в отношении Александра Кима, согласно которому теперь любого учредителя юридического лица могут осудить за получение им дивидендов. То есть гражданско-правовые отношения переведены в разряд уголовно наказуемого деяния.

«Экспертами, следователями Финансовой полиции, прокурорами и судьей Санжаром Чотоновым сделан абсолютно абсурдный вывод о том, что дивиденды являются убытком для юридического лица, тогда как, согласно Гражданскому кодексу КР, Закону КР «О хозяйственных товариществах и обществах» и Закону КР «Об акционерных обществах», дивиденды являются прибылью юридического лица», — недоумевают юристы «Адилета».

По их мнению, все перечисленное позволяет сделать вывод о том, что все процессы, связанные с ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» и Александром Кимом, носят заказной характер в целях отъема бизнеса и собственности.