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Общество

Кто купит легенду. Самый уникальный Ferrari 599 SA Aperta выставлен на продажу

Немецкий дилерский центр Auxietre Schmidt продает самый уникальный суперкар Ferrari 599 SA Aperta.

Всего итальянцы вывели на рынок 80 экземпляров Ferrari 599 SA Aperta. Машина, продаваемая немцами, имеет пробег в 11 500 километров. Дилер не озвучивает стоимость автомобиля.

Кузов уникального Ferrari 599 SA Aperta черного цвета контрастирует со своим оранжевым салоном с фирменным оттенком Hermes.

Ferrari 599 SA Aperta представляет собой открытую вариацию экстремального автомобиля 599 GTO. Второй является дорожной версией трекового суперкара 599XX. Перед публикой автомобиль предстал в 2010 году в рамках Парижского мотор-шоу. В отличие от 599 GTO, уникальный Ferrari 599 SA Aperta имеет более заваленное лобовое стекло и два аэродинамических плавника за дугами безопасности. Кроме того, машина оснащена подвеской и выхлопной системой с менее агрессивными настройками.

У Ferrari 599 SA Aperta секвентальная трансмиссия, в которой использованы технологии Формулы-1. До сотни километров машина разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 325 километров в час.
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