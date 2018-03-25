Фиби Хьюз в Америке будет скучать по кыргызским рынкам

Фото из личного архива Фиби Хьюз. Прибытие в Бишкек

Учительница из США, преподающая в Кыргызстане в одной из школ Аламудунского района, быстро нашла общий язык и с педагогическим коллективом, и с детьми. Фиби Хьюз рассказала ИА «24.kg» о трудностях и особенностях своей работы в кыргызском учебном заведении.

— Фиби, вы хорошо владеете русским, где изучали?

— Я русский язык изучала сначала в колледже Колби в штате Мэн. Тогда я занималась информатикой, но мне понравился язык, и я решила лучше его узнать. Поехала в Россию и полгода прожила в Иркутске. Тогда появилось желание узнать другую культуру, ознакомиться с жизнью других городов и народов. Присоединилась к числу волонтеров Корпуса мира и попала в Кыргызстан. Я знала, что в вашей стране у меня не возникнет особых трудностей с языком, так как это одна из русскоязычных стран.

— С какими проблемами столкнулись в школе?





— Я преподаю в старших классах. Ученики, конечно, разные. Но многие не делают домашнего задания. Это было основной проблемой для меня. Я не знала, как мотивировать их. Сейчас мои попытки научить их выполнять домашнее задание уже дают какие-то результаты, но пока невысокие.

Также учебные материалы оставляют желать лучшего. Например, для 9-х и 10-х классов учебники очень старые, и методика их неинтересная. Думаю, поэтому ученики теряют интерес к английскому. Их уровень знания тоже очень слабый. Многие считают английский язык очень трудным. Фиби Хьюз

Школа, в которой я преподаю, сельская, условия не очень хорошие. Но есть ребята, которые, несмотря ни на что, с большим интересом приходят на урок.

Кроме уроков, также веду четыре часа английского клуба для студентов и говорящий клуб для учителей английского языка в моей школе.

Моя коллега и я также инициировали создание Женского клуба Strong Women в нашем селе. Надеемся, что будут желающие.

— Что вас больше всего поразило в Кыргызстане?

— Удивляет богатая культура страны. Замечательно, что удалось сохранить традиции. Как я заметила, местное население с гордостью рассказывает о своих обычаях. А национальную одежду до сих пор носят.

Фото из личного архива Фиби Хьюз. На кыргызском тое

— Чем Бишкек напоминает ваш родной город?

— Я бы сказала, что Бишкек похож на Чикаго. Здесь люди всегда заняты. В торговых центрах, университетах всегда бывает многолюдно, как в Чикаго.

Бишкек очень разный. У него есть и европейский, и местный колорит. С городом хорошо не знакома. Но с самого начала моим любимым местом остается кафе «Сиерра». Это уютное место, где можно просто пообщаться с друзьями и поработать. Также люблю прогуляться по площади Ала-Тоо. Площадь этой зимой была очень красиво украшена.

Кстати, мне очень нравятся ваши базары. Много разного товара, продавцы очень общительные, все живое, там можно почувствовать дух Азии. Когда я вернусь в США, думаю, буду скучать именно по базарам.

— А местную кухню пробовали?

— Да, очень люблю боорсоки и лагман. В ближайшее время постараюсь научиться готовить эти блюда. А вот некоторые блюда с незнакомыми ингредиентами боюсь даже пробовать. Тем более что я мало ем мяса.

— Что очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Никаких разочарований нет. Люди очень приветливые. В гостях, дома много кормят и просят, чтобы я поела побольше.