Светлана Левина: Многое в Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства

Коренная москвичка Светлана Левина прожила в Бишкеке четыре года, работая в ОБСЕ, после уехала во Францию. За это время она объездила почти весь Кыргызстан и мечтает вернуться сюда.
— Что вас удивляет в Бишкеке?
— Я очень люблю Бишкек. За несколько лет, которые прожила в городе, очень прониклась его духом, у меня появились друзья. В самом начале, конечно, встречала удивительные и новые для меня вещи. Скажу о том, что касается самого города.
Пешеход становится неправым, если просто не успевает перейти дорогу на зеленый сигнал светофора, на него выливается недовольство водителей. Это меня поразило. Надеюсь, за время, прошедшее с моего отъезда, что-то изменилось.
Неприятно удивила, если честно, местная манера вождения, тотальное несоблюдение правил движения, парковки и то, что не принято пропускать пешеходов, даже детей.Сетлана Левина
— Что напоминает в Бишкеке о родном городе?
— Бишкек не такой большой, как Москва, но здесь есть то, что называют городской романтикой. Насыщенная и интересная культурная жизнь, круглосуточное движение. Но самым приятным для меня было увидеть в Бишкеке знаки советского времени — здания, надписи вроде «Берегите спички от детей». Это напомнило мне уютную Москву моего детства, Москву 1980-х. Конечно, знаки ушедшей эпохи исчезнут, но, надеюсь, новый Бишкек останется близким и родным.
— Трудно определить одно любимое место, мне нравится город, и со многими местами связаны дорогие воспоминания. Конечно, это бульвар Эркиндик, парк Панфилова. Мне нравилось и просто гулять по центру, смотреть на красивые здания Политехнического университета, Филармонии, Театра оперы и балета.
Очень красивое место — площадь Победы. Оттуда хорошо видно горы.Светлана Левина
— Когда я приехала в Бишкек, увидела изобилие аутентичных кафе и ресторанов многочисленных этносов, для которых Кыргызстан стал домом. Разнообразие и доступность поражают. Что касается национальной кухни, то ее частью стали русские, украинские, китайские блюда наряду с традициями коренных народов. Обычаи, связанные с угощением и гостеприимством, прекрасны. Во время поездок по стране посчастливилось попробовать бешбармак, ошский пирожок, манты, куурдак, боорсоки и многое другое.
Не решилась бы попробовать, наверно, я только баранью голову с глазами.Светлана Левина
— Я не являюсь жителем страны и, к сожалению, за почти четыре с половиной года жизни в Кыргызстане я не смогла настолько хорошо узнать особенности менталитета, чтобы в чем-то разочароваться. Хочу отметить открытость и радушие людей, способность огромного числа народностей сосуществовать вместе.
— Что бы поменяли в Бишкеке?
Хотелось бы пожелать, чтобы такое большое число различных этносов стало силой страны, а открытость не дала возможности негативного влияния извне и зарождения вражды.Светлана Левина
— Насколько я знаю, в последнее время в городе уничтожили и уничтожают деревья. Это больно узнавать, так как большое количество зелени создает неповторимое очарование и уют Бишкека, не говоря о влиянии деревьев на микроклимат. Хотелось бы сохранить город таким, каким я его запомнила.
Хорошо бы отремонтировать дороги и ветхие здания. И хотелось бы изменить поведение водителей на дорогах и отношение горожан к чистоте.Светлана Левина