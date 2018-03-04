Светлана Левина: Многое в Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства

Коренная москвичка Светлана Левина прожила в Бишкеке четыре года, работая в ОБСЕ, после уехала во Францию. За это время она объездила почти весь Кыргызстан и мечтает вернуться сюда.

— Что вас удивляет в Бишкеке?

— Я очень люблю Бишкек. За несколько лет, которые прожила в городе, очень прониклась его духом, у меня появились друзья. В самом начале, конечно, встречала удивительные и новые для меня вещи. Скажу о том, что касается самого города.

Фото из личного архива Светланы Левиной. У истоков реки Ала-Арча

Неприятно удивила, если честно, местная манера вождения, тотальное несоблюдение правил движения, парковки и то, что не принято пропускать пешеходов, даже детей. Сетлана Левина

Во-первых, это близость природы. В первый же день меня поразило, что в центре города можно увидеть белку, и не одну. Очень понравилось, что много деревьев, зелени. Необычным показалось то, как местные жители обозначают адреса, — называют месторасположение дома относительно пересечения улиц. Как жителя равнины меня поразили горы, которые видно практически отовсюду.Пешеход становится неправым, если просто не успевает перейти дорогу на зеленый сигнал светофора, на него выливается недовольство водителей. Это меня поразило. Надеюсь, за время, прошедшее с моего отъезда, что-то изменилось.

— Что напоминает в Бишкеке о родном городе?

— Бишкек не такой большой, как Москва, но здесь есть то, что называют городской романтикой. Насыщенная и интересная культурная жизнь, круглосуточное движение. Но самым приятным для меня было увидеть в Бишкеке знаки советского времени — здания, надписи вроде «Берегите спички от детей». Это напомнило мне уютную Москву моего детства, Москву 1980-х. Конечно, знаки ушедшей эпохи исчезнут, но, надеюсь, новый Бишкек останется близким и родным.

Фото из личного архива Светланы Левиной. По дороге в Талас

— Трудно определить одно любимое место, мне нравится город, и со многими местами связаны дорогие воспоминания. Конечно, это бульвар Эркиндик, парк Панфилова. Мне нравилось и просто гулять по центру, смотреть на красивые здания Политехнического университета, Филармонии, Театра оперы и балета.

Очень красивое место — площадь Победы. Оттуда хорошо видно горы. Светлана Левина

Фото из личного архива Светланы Левиной. В заповеднике «Ала-Арча»

— Когда я приехала в Бишкек, увидела изобилие аутентичных кафе и ресторанов многочисленных этносов, для которых Кыргызстан стал домом. Разнообразие и доступность поражают. Что касается национальной кухни, то ее частью стали русские, украинские, китайские блюда наряду с традициями коренных народов. Обычаи, связанные с угощением и гостеприимством, прекрасны. Во время поездок по стране посчастливилось попробовать бешбармак, ошский пирожок, манты, куурдак, боорсоки и многое другое.

Не решилась бы попробовать, наверно, я только баранью голову с глазами. Светлана Левина

Фото из личного архива Светланы Левиной. На кыргызско-таджикской границе

— Я не являюсь жителем страны и, к сожалению, за почти четыре с половиной года жизни в Кыргызстане я не смогла настолько хорошо узнать особенности менталитета, чтобы в чем-то разочароваться. Хочу отметить открытость и радушие людей, способность огромного числа народностей сосуществовать вместе.

Хотелось бы пожелать, чтобы такое большое число различных этносов стало силой страны, а открытость не дала возможности негативного влияния извне и зарождения вражды. Светлана Левина

— Насколько я знаю, в последнее время в городе уничтожили и уничтожают деревья. Это больно узнавать, так как большое количество зелени создает неповторимое очарование и уют Бишкека, не говоря о влиянии деревьев на микроклимат. Хотелось бы сохранить город таким, каким я его запомнила.