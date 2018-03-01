Ни один из пострадавших на Ошском рынке не делал отчислений в Соцфонд

Ни один из пострадавших при пожаре на Ошском рынке не делал отчислений в Социальный фонд. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отделе политики предпринимательства Министерства экономики КР.

Созданная комиссия должна была до 1 марта определить размер ущерба, причиненного субъектам предпринимательства, и утвердить список предпринимателей, пострадавших от пожара на территории ТРК «Ош базары».

Пострадавших комиссия подсчитала, но называть их число в Минэкономе пока не стали, поскольку решение еще не утверждено. Сумму материального ущерба пока тоже не определили.

«Дело в том, что ни один из пострадавших не представил доказательную базу по сумме ущерба. Предприниматели написали сумму ущерба только в своих заявлениях. Это понятно, что у них нет этих данных: они покупают товар на одном базаре и перепродают его на своем. В постановлении правительства не предусматривалась оплата компенсаций в наличном виде», — пояснили в министерстве.

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«Предприниматели также должны были предоставить свидетельства о регистрации субъектов предпринимательства. К сожалению, не у всех есть патент на ведение предпринимательской деятельности. В ближайшие дни комиссия должна утвердить списки пострадавших. Они получат преференции в налоговой части (в виде отсрочки или рассрочки уплаты налоговой задолженности). Будем также рекомендовать финансово-кредитным организациям провести реструктуризацию кредитных задолженностей пострадавших, включенных в список», — добавили в отделе.

Пожар на Ошском рынке произошел 30 января. Всего, по официальным данным, сгорело 118 торговых мест.