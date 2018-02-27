Митинг в Айдаркене. Люди против счетчиков на воду

Сегодня в Айдаркене местные жители вышли на митинг против установки счетчиков на воду. Об этом ИА «24.kg» сообщил мэр города Мукудилла Мумбаев.

Ранее местные жители сообщили журналистам, что на акции протеста собралось около 100 человек. Власти города уверяют, что людей было меньше — всего 50-60.

«К мэрии города Айдаркена пришли около 50-60 человек. Это сотрудники ОАО «Коммунальщик «Айдаркен» и другие предприниматели. Я встретился с ними, поговорил. Они пришли с вопросом, почему устанавливают счетчики на воду, почему платить надо по ним. Я ответил, что незаконные действия не предпринимаются, счетчики не устанавливают. Я объяснил, что если счетчики будут устанавливать, то лишь на законных основаниях», — рассказал Мукудилла Мумбаев.

Кроме того, граждане требовали оставить в должности нынешнего руководителя предприятия Гульшан Ильязову. В мэрии отмечают, что вопрос ее увольнения не поднимался. Накануне должно было состояться собрание акционеров. На нем хотели решить, кто войдет в состав правления предприятия. Однако собрание не состоялось. Причин в мэрии Айдаркена не знают.

В 2017 году ОАО «Коммунальщик «Айдаркен» вошло в десятку самых неэффективных компаний по версии Общественного наблюдательного совета при Фонде по управлению государственным имуществом (ФУГИ).

В ФУГИ ИА «24.kg» сообщили, что по постановлением правительства Кыргызстана от 5 октября 2017 года 95 процентов акций ОАО «Коммунальщик «Айдаркен» передали в муниципальную собственность мэрии Айдаркена Кадамджайского района. На сегодня ФУГИ не является акционером предприятия.

ОАО «Коммунальщик «Айдаркен» занимается снабжением населения Айдаркена холодной питьевой водой и услугами канализации, подключает объекты к инженерным сетям и вывозит твердые отходы.