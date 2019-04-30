Поверка счетчиков в Бишкеке. Три круга ада

Знаете ли вы, когда нужно поверять счетчики на горячую и холодную воду, газ и электричество? Какова процедура снятия приборов, куда их везти и сколько нужно заплатить?

Как показывает практика, дело это не из простых, так как нужно согласовать действия между разными структурами. Будьте готовы к тому, что пару дней посвятите поверке. Процесс может затянуться еще на этапе вызова специалистов.

Выгодно ли устанавливать счетчики

Многие потребители, особенно малообеспеченные, ничего не имея против счетчиков, боятся, что их покупка и установка им не по карману. И все же расчеты подтверждают: водомеры дают существенную экономию. Посчитаем вместе.

Процесс установки счетчиков горячей воды — от покупки до пломбировки — обойдется в 1,8-2,2 тысячи сомов в зависимости от вида водомера. Безусловно, не каждый готов раскошелиться. Но, как показывает опыт, семья использует гораздо меньше воды, чем установлено нормативами.

Установив счетчик, абонент будет платить ежемесячно на 20-30 процентов меньше.

За сколько же окупится счетчик горячей воды? В Бишкеке норматив расхода горячей воды — 4,8 кубометра на человека в месяц. Благодаря счетчикам абоненты платят за использованную воду, не отвечают за порывы труб в подвале дома или за недобросовестных соседей, которые нарушают порядок регистрации граждан по месту проживания. Каждый самостоятельно регулирует объем потребляемой воды.

К примеру, семья из четырех человек по норме потребления ежемесячно платит за каждого прописанного по 309 сомов. В месяц выходит 1 тысяча 236 сомов.

Практика показывает, что после установки водомера семья из четырех человек потребляет в среднем 15 кубов горячей воды в месяц. При нынешнем тарифе в 64,38 сома за кубометр оплата за горячую воду по счетчику составит 965,7 сома. Экономия в месяц — 270,4 сома, а за 11 месяцев, когда бишкекчане пользуются горячей водой, — 2 тысячи 974 сома.

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Таким образом, водомер за 2 тысячи сомов окупится в течение года.

Аналогичная ситуация и со счетчиками на холодную воду. Многие горожане только в этом году узнали, что для тех, у кого в частном доме установлены водонагреватели, действует повышенный тариф. Проблема легко решается за счет установки водомера. Потребитель будет платить за фактически использованную воду, а не за комфортные условия, которые сам себе и создал.

Время поверки

По Закону «Об обеспечении единства измерений» и паспортным данным на водомеры горячей воды межповерочный срок составляет четыре года. Поверку прибора учета необходимо производить в течение месяца после получения уведомления.

Однако далеко не все потребители получают такие уведомления, а держать в голове даты всех поверок вряд ли кто будет. Благо за просроченную поверку нет штрафа. Но и откладывать ее нельзя, так как прибор может некорректно считать показания.

Порядок действий потребителей по поверке счетчиков воды и тепла зависит от того, кто конкретно устанавливал прибор учета. Если счетчик вмонтирован по личной инициативе владельца квартиры — это его собственность. В этом случае он должен сам беспокоиться о проверке на исправность.

Прежде чем снимать водомер, нужно пригласить контролера, который снимет текущие показания и проверит целостность пломбы.

Контролера «Бишкектеплосети» можно вызвать по номеру 0312611169. В «Бишкекводоканале» контролеры делятся по районам: Свердловский — 0312595590, Октябрьский — 0312595161, Первомайский — 0312566086, Ленинский — 0312566012.

Кроме контролера придется вызвать и сантехника, который снимет сам счетчик. Не думайте, что они придут в удобное для вас время. Подстраиваться придется вам. Не исключено, что в назначенный час никто и не придет.

Поверка счетчика производится специалистами Госстандарта. Если прибор учета числится на балансе ОАО «Бишкектеплосеть», то расходы, связанные с поверкой и техническим обеспечением, компания берет на себя.

В случае установки прибора учета горячей воды за свой счет можно получить компенсацию. Для этого следует написать заявление на возмещение стоимости водомера, приложить копию паспорта прибора, копию паспорта владельца квартиры, копию счета-фактуры на приобретение водомера, копию первичного или повторного акта на приемку в эксплуатацию прибора учета.

После поверки счетчик нужно забрать и по отработанной схеме опять пригласить контролера и сантехника.

То же касается и счетчиков на холодную воду. Процедура аналогична, только периодичность поверки варьируется от четырех до семи лет.

Как рассказали 24.kg в «Бишкекводоканале», поверить водомер можно на водомерной станции или в Госстандарте. После получения справки, что водомер рабочий, опять надо вызвать контролера для опломбирования.

Надо учесть, что на водомерной станции поверку проводят только по средам. Обойдется она в 384 сома.

Логично проводить поверку счетчика на горячую воду, когда «Бишкектеплосеть» проводит плановый ремонт.

В «Бишкекводоканале» понимают, что процедура муторная и неудобная абонентам. В настоящее время разрабатывается платная услуга для поверки водомеров. За 2-3 тысячи сомов специалисты сделают всю грязную работу, и не нужно будет терять время на ожидание.

Есть и частная компания, которая поверяет счетчики горячей и холодной воды, не снимая их. Оплата за каждый водомер — 1 тысяча сомов.

Ожидайте в очереди

Газовые счетчики также подлежат поверке согласно паспорту прибора учета. Сотрудники ОсОО «Газпром Кыргызстан» считают процедуру стандартной. Вместо старого счетчика могут поставить временный или по желанию абонента перекрыть газ.

Пользователь социальной сети Facebook Айгуль Рыскулова поделилась историей, через что ее 72-летнему отцу пришлось пройти, чтобы поверить счетчик.

«Пришли газовики и сняли счетчик со словами, что поменяют на новый российский. Отметили, что если не поменять сейчас, то в последующем придется за новый прибор учета платить. Потом выяснилось, что абоненту надо самому отвозить счетчик в офис компании. Отец ждал три часа, несмотря на то, что обещали поверить за 15 минут. В каждом кабинете хамили и подшучивали, что вообще могут не поставить счетчик. В итоге представители «Газпром Кыргызстан» сказали, что счетчик должен пройти поверку Госстандарта и забрать его можно опять же самому только в рабочее время через пять дней», — написала она.

После нужно позвонить монтажникам, чтобы они установили прибор на место, и дождаться своей очереди. «Счетчики сняли по всему селу Маевка. Очередь на установку может затянуться еще на неделю. Граждане, которые регулярно оплачивают немаленькие счета за газ, должны сидеть без отопления в частном доме и без возможности приготовить еду как минимум восемь дней», — пожаловалась Айгуль Рыскулова.

Ставьте на баланс компании

Трехфазные индукционные счетчики электроэнергии поверяются один раз в три года, однофазные — один раз в восемь лет, микропроцессорные программируемые — в соответствии с сертификатом завода-изготовителя.

По Закону «Об энергетике» приборы учета, находящиеся на балансе распредкомпании, обслуживаются за счет организации.

К примеру, в ОАО «Северэлектро» работает цех по ремонту приборов учета Метрологической службы. Система поверки работает в автоматическом режиме.

Честно признаюсь, поверить счетчики в своей квартире я пытаюсь с ноября 2018-го. Для этого пришлось брать отпуск. Дважды. Не уверена, что вторая попытка окажется успешной.