Поверку счетчиков могут проводить только в Центре стандартизации и метрологии

Поверку счетчиков могут проводить только в Бишкекском центре исследований, стандартизации и метрологии (БЦИСМ). Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее Бишкекводоканал запустил платную услугу по поверке счетчиков. Стоимость поверки одного водомера зависит от диаметра труб и необходимых запчастей: 15- 65 мм — 2 тысячи 15 сомов, 65- 100 мм — 2,9 тысячи.

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В БЦИСМ отметили, что поверку счетчиков холодной воды в Бишкеке проводят исключительно специалисты Центра испытаний, сертификации и метрологии. Другим юридическим или физическим лицам право поверки счетчиков не предоставлено.

Поверка счетчиков холодной воды диаметром 15 и 20 мм проводится в Кыргызстандарте. Поверка счетчиков холодной воды диаметром от 25 до 100 мм проводится на базе ПЭУ «Бишкекводоканал» с обязательным участием специалиста Бишкекского ЦИСМ.

Стоимость поверки счетчика холодной воды независимо от диаметра установлена прейскурантом тарифов на работы и услуги, выполняемые территориальными органами Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики, и составляет 160 сомов без НДС.

Специалисты БЦСИМ пояснили, что техническое обслуживание, ремонт, монтаж и демонтаж счетчиков холодной и горячей воды, счетчиков газа и электрической энергии не входят в компетенцию центра. Поэтому стоимость услуги Бишкекводоканала превышает 2 тысячи сомов.