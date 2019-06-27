Поверку счетчиков могут проводить только в Центре стандартизации и метрологии

Поверку счетчиков могут проводить только в Бишкекском центре исследований, стандартизации и метрологии (БЦИСМ). Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее Бишкекводоканал запустил платную услугу по поверке счетчиков. Стоимость поверки одного водомера зависит от диаметра труб и необходимых запчастей: 15-
В БЦИСМ отметили, что поверку счетчиков холодной воды в Бишкеке проводят исключительно специалисты Центра испытаний, сертификации и метрологии. Другим юридическим или физическим лицам право поверки счетчиков не предоставлено.
Поверка счетчиков холодной воды диаметром 15 и
Стоимость поверки счетчика холодной воды независимо от диаметра установлена прейскурантом тарифов на работы и услуги, выполняемые территориальными органами Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики, и составляет 160 сомов без НДС.
Специалисты БЦСИМ пояснили, что техническое обслуживание, ремонт, монтаж и демонтаж счетчиков холодной и горячей воды, счетчиков газа и электрической энергии не входят в компетенцию центра. Поэтому стоимость услуги Бишкекводоканала превышает 2 тысячи сомов.