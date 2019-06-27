09:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Поверку счетчиков могут проводить только в Центре стандартизации и метрологии

Поверку счетчиков могут проводить только в Бишкекском центре исследований, стандартизации и метрологии (БЦИСМ). Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее Бишкекводоканал запустил платную услугу по поверке счетчиков. Стоимость поверки одного водомера зависит от диаметра труб и необходимых запчастей: 15-65 мм — 2 тысячи 15 сомов, 65-100 мм — 2,9 тысячи.

Читайте по теме
Поверка счетчиков в Бишкеке. Три круга ада

В БЦИСМ отметили, что поверку счетчиков холодной воды в Бишкеке проводят исключительно специалисты Центра испытаний, сертификации и метрологии. Другим юридическим или физическим лицам право поверки счетчиков не предоставлено.

Поверка счетчиков холодной воды диаметром 15 и 20 мм проводится в Кыргызстандарте. Поверка счетчиков холодной воды диаметром от 25 до 100 мм проводится на базе ПЭУ «Бишкекводоканал» с обязательным участием специалиста Бишкекского ЦИСМ.

Стоимость поверки счетчика холодной воды независимо от диаметра установлена прейскурантом тарифов на работы и услуги, выполняемые территориальными органами Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики, и составляет 160 сомов без НДС.

Специалисты БЦСИМ пояснили, что техническое обслуживание, ремонт, монтаж и демонтаж счетчиков холодной и горячей воды, счетчиков газа и электрической энергии не входят в компетенцию центра. Поэтому стоимость услуги Бишкекводоканала превышает 2 тысячи сомов.
Ссылка:
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке можно заказать поверку счетчика холодной воды
Поверка счетчиков в Бишкеке. Три круга ада
Митинг в Айдаркене. Люди против счетчиков на воду
Популярные новости
Атамбаев VS&nbsp;Жээнбеков. В&nbsp;Бишкеке провели социальный эксперимент Атамбаев VS Жээнбеков. В Бишкеке провели социальный эксперимент
Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и&nbsp;грабли для Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и грабли для Сооронбая Жээнбекова
Банковские счета всех членов семьи Атамбаева будут проверены. Решение суда Банковские счета всех членов семьи Атамбаева будут проверены. Решение суда
Второе за&nbsp;неделю. Алмазбек Атамбаев вновь выступил с&nbsp;заявлением Второе за неделю. Алмазбек Атамбаев вновь выступил с заявлением
Бизнес
Зарубежные авиарейсы на&nbsp;время турсезона на&nbsp;Иссык-Куле Зарубежные авиарейсы на время турсезона на Иссык-Куле
MegaCom приглашает на&nbsp;курсы по&nbsp;программированию с&nbsp;последующей стажировкой MegaCom приглашает на курсы по программированию с последующей стажировкой
Открывается новое авиасообщение по&nbsp;маршруту Шарджа&nbsp;&mdash; Бишкек&nbsp;&mdash; Шарджа Открывается новое авиасообщение по маршруту Шарджа — Бишкек — Шарджа
В&nbsp;Москве пройдет Фестиваль национального юмора &laquo;Кубок дружбы&nbsp;&mdash; 2019&raquo; В Москве пройдет Фестиваль национального юмора «Кубок дружбы — 2019»