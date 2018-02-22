Стала известна дата выхода на широкий экран фильма «Мир юрского периода»

Кинокомпания Universal Pictures озвучила дату выхода в кинотеатры третьей части фильма «Мир юрского периода». Премьера картины состоится в июне 2021 года. Об этом сообщил портал Deadline.



В роли исполнительных продюсеров проекта выступят Стивен Спилберг и Колин Треворроу, должности продюсеров займут Фрэнк Маршалл и Пэт Кроули.

Сценарий фильму напишут Эмили Кармайкл и Колин Треворроу. Для Кармайкл этот проект является новым, ранее она не участвовала в создании фильмов данной франшизы.

«Для этой франшизы важно, чтобы мы приветствовали новые творческие голоса, это сохранит свежесть и живость повествования», — сказал Колин Треворроу.

Премьера фильма «Мир юрского периода 2» в России запланирована на 7 июня 2018 года. В роли режиссера картины выступил Хуан Антонио Байона. По имеющейся в Сети информации, бюджет проекта составил $260 миллионов.

«Мир юрского периода» вышел на экраны в 2015 году. Только за первую неделю проката картины общая сумма кассовых сборов в мире составила $ 511,8 миллиона, что является самой большой суммой в истории.