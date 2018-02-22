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Общество

Директора превратили школы в частную собственность, считает депутат

Директора превратили школы в частную собственность, считает депутат парламента Зиядин Жамалдинов.

По его словам, в некоторых общеобразовательных учреждениях директора занимают эту должность более 10 лет. «Молодым педагогам дают мало часов и притесняют их. Нужно прекратить это», — сказал нардеп сегодня на заседании ЖК.

Зиядин Жамалдинов отметил, что вопрос ротации директоров поднимали в стенах парламента два года назад. В Министерстве образования и науки обещали уделить этому внимание, но результатов нет.
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