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Общество

На территории Ошского рынка демонтировали незаконный мини-рынок

Управление землепользования и строительства мэрии столицы совместно с МП «Тазалык» демонтировали на территории Ошского рынка объекты облегченного типа.

В столичном муниципалитете отметили, что всего демонтировано 110 объектов (контейнеры, столовая, туалет и торговые точки) на мини-рынке «Абду-Закир» на улице Павлова. Ранее владельцам объектов выдали уведомления о демонтаже. Те, что не убрали добровольно, демонтировали принудительно.

Данный участок предоставили в 2008 году в аренду сроком на 5 лет. В 2014-м договор продлили на три года. Комиссия по предоставлению прав на земельные участки в Бишкеке в сентябре 2017 года отказала в дальнейшем продлении аренды.

На данном участке планируется построить детскую площадку для жильцов близлежащих домов, отметили в мэрии.
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