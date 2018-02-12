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Общество

Грязный снег, складируемый в парках, губителен для деревьев

Эколог Дмитрий Переяславский рассказал ИА «24.kg» о вреде грязного снега, складируемого в парковой зоне.

«Снег сам по себе не представляет такого вреда для природы, потому что это чистая вода. Но так как снег находится в городе Бишкеке, а здесь очень высокая антропогенная нагрузка, много транспорта и пыли, то снег уже не белого цвета, а серого», — сказал он.

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«Если снег собирают с дорог, которые посыпают технической солью, то это, конечно, будет негативно сказываться на растениях. В конечном счете мелкие растения могут погибнуть. Соль блокирует биологические процессы у растений. В маленьком количестве она, может, и допустима, но высокая концентрация может привести к засаливанию почвы, что приведет к снижению плодородия. И не все растения смогут там расти», — добавил эколог.

Дмитрий Переяславский отметил, что большие объемы снега со льдом могут привести в негодность газоны в сквере. «Когда придет весна и должна будет расти трава, там будет лежать еще корка снега. Избыток воды приведет к тому, что корневая система растений будет задыхаться», — пояснил он.

Ранее читатели сообщили, что «Тазалык» складирует на улице Малышева в Первомайском районе столицы, вблизи озер 40-летия Октября, грязный снег с песком и мусором. Руководство МП опровергает данную информацию.

В МЧС отметили, что в тот район свозили снег из русла реки Ала-Арча. 
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