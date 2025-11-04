00:08
Футболиста Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари

Король Карл III посвятил 50-летнего футболиста Дэвида Бекхэма в рыцари в ходе церемонии в Беркшире, сообщает Meduza со ссылкой на BBC News.

Бывший капитан сборной Англии по футболу удостоен рыцарского звания за свои заслуги перед футболом и британским обществом.

Дэвид Бекхэм заявил, что очень гордится посвящением в рыцари.

«Люди знают, насколько я патриотичен — я люблю свою страну. Я всегда говорил, насколько важна монархия для моей семьи. Мне посчастливилось путешествовать по всему миру, и все люди хотят со мной поговорить только о нашей монархии. Я горжусь этим», — сказал он.

В Виндзорском замке к Бекхэму присоединились его жена Виктория и родители Сандра и Дэвид.

Виктория Бекхэм, которая в 2017 году получила звание офицера Ордена Британской империи за заслуги в области моды, сама разработала и сшила костюм, который ее муж носил в замке.
