Дело Аиды Саляновой. Адвокат просит горсуд оправдать экс-министра юстиции

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Сегодня в суде начались прения сторон. Адвокат Чинара Джакупбекова заявила о нарушениях норм УПК во время следствия, а в суде первой инстанции даже главный свидетель обвинения и другие свидетели утверждали: нарушений закона при возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву не было.

Сама Аида Салянова называет уголовное преследование политическим заказом.

Ленинский райсуд приговорил Аиду Салянову к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества и с отсрочкой исполнения решения на 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет.