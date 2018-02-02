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Общество

10 миллионов евро намерены потратить в Бишкеке на наружное освещение

10 миллионов евро намерены потратить в Бишкеке на наружное освещение, сообщается на сайте городского кенеша.

Для модернизации существующей системы наружного освещения хотят привлечь грантовые и кредитные средства по линии Европейского банка реконструкции и развития.

Чиновники аргументируют необходимость займа уменьшением трудозатрат на содержание светоточек, сокращением загрязнения окружающей среды города, а также расширением сети освещения до новых пригородных районов.

Проект принесет общественную пользу, например, сократится число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом и без, снизится уровень преступности.

Мэрия Бишкека
Инвестиционная программа предусматривает установку 8,9 тысячи светильников с целью модернизации центра города; 4,2 тысячи новых светоточек в спальных районах города; закупку спецоборудования для обслуживания сети наружного освещения, в том числе двух грузовиков.

В целом зона реализации предлагаемого проекта будет охватывать около 400 километров улиц в центральных и спальных районах города.

Совокупный эффект от реализации проекта на 100 процентов будет достигнут к 2020 году.

Срок кредитования — 15 лет, отсрочка выплат — 4 года. Ставка — 1 процент в год.

Общая сумма предоставления долгосрочного государственного займа составит 10 миллионов евро при сумме кредитования 6,5 миллиона евро, грант — 3,5 миллиона евро. Еще 500 тысяч евро выделяются на корпоративное развитие.
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