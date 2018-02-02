В Кыргызстане не могут принять новый перечень жизненно важных лекарств

В Кыргызстане не могут принять обновленный перечень жизненно важных лекарственных средств (ПЖВЛС). Об этом сегодня заявили на выездной пресс-конференции ИА «24.kg».

Отметим, проект разработали еще в начале 2017 года, в мае его выносили на общественное обсуждение. Однако документ до сих пор не принят.

«Проект постановления дошел почти до самого верха, но оказалось, что в новом законе об обращении лекарств не расписан момент, как утверждать перечень. Сейчас предпринимаются очень большие усилия, чтобы до 15 февраля во вступающий в силу закон включили этот пункт», — пояснил исполнительный директор Ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

«Это уже все зависит от конкретных исполнителей в правительстве. Министерство здравоохранения подавало перечень внутри закона», — добавила представитель Департамента лекарственного обеспечения и медтехники Мариям Джанкорозова.

Последний раз перечень пересматривали в 2012 году.

Пересмотренный перечень насчитывает 402 наименования препаратов, применяемых при сердечно-сосудистых, легочных, желудочно-кишечных, онкологических, инфекционных и других заболеваниях, угрожающих жизни пациента.

Отдельно выделены перечень вакцин, сывороток и иммуноглобулинов и перечень изделий медицинского назначения.

В Минздраве ранее отмечали, что принятие документа позволит улучшить доступность дорогостоящих лекарств для лечения онкологии, ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и других болезней, а также для охраны здоровья матери и ребенка.