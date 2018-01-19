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Общество

Студенты приняли участие во флешмобе: читают Чингиза Айтматова на разных языках

Студенты в рамках онлайн-флешмоба читают произведения писателя Чингиза Айтматова на разных языках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Кыргызстана. 

Отметим, ранее министерство пригласило всех желающих принять участие в онлайн-флешмобе «Мир читает Айтматова». 

Цель проекта — популяризация наследия Чингиза Айтматова, формирование культуры чтения айтматовских произведений. Чтобы принять участие в акции, необходимо записать видео с прочитанным отрывком из произведений Айтматова. Кыргызстанцы, обучающиеся за рубежом, могут прочитать отрывок на языке страны пребывания.
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