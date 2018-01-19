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Общество

Кто будет охранять VIP-городок «Ала-Арча»

Охранное агентство «Кинг» не охраняет VIP-городок «Ала-Арча». Об этом ИА «24.kg» сообщил его генеральный директор Бурхан Кудайбердиев.

По его словам, охранное агентство не имеет отношения к возникшему в VIP-городке конфликту. У него есть коммерческое предложение, в котором указано, что «Кинг» будет охранять элитные особняки. Однако подписано оно индивидуальным предпринимателем А. Эсеновой.

«Мы никакого предложения не направляли. Имя нашей компании кто-то использовал в своих интересах. Ранее это охранное агентство не работало, поэтому воспользовались нашим именем», — отметил Бурхан Кудайбердиев.

В то же время в ИА «24.kg» обратились жители городка «Ала-Арча», которые сообщили, что произошла ошибка. По неизвестной причине в документе появилось охранное агентство «Кинг», хотя тендер выиграла предприниматель Эсенова, специализирующаяся на охране именно таких закрытых территорий.

В правлении ТСЖ обещают представить руководству «Кинг» договор, подтверждающий, что охранное агентство не имеет отношения к VIP-городку.
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