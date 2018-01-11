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Общество

Лечение в больнице неубедительный аргумент для приостановки дела Аиды Саляновой

В Бишкекском городском суде продолжается процесс по делу экс-министра юстиции, депутата парламента Аиды Саляновой. 

В ходе заседания сегодня адвокат подсудимой заявила ходатайство о приостановлении уголовного дела до выздоровления Аиды Саляновой, которая находится на стационарном лечении. 

Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. 

Напомним, депутат не может присутствовать на судебном заседании, так как госпитализирована в Чуйскую областную больницу. Врачи выписали ей листок нетрудоспособности. 

Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2010 году она, будучи главой Министерства юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Ленинский районный суд Бишкека счел ее вину полностью доказанной и приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Исполнение приговора отсрочили до момента, когда ее дочери исполнится четырнадцать лет. Сейчас ребенку два года.
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