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Общество

В Баткенской области задержаны подозреваемые в похищении человека

В Кадамджайском районе Баткенской области милицией задержаны подозреваемые в похищении человека. Об этом сообщает МВД КР. 

По его данным, 20 декабря  в Кадамджайский районный отдел внутренних дел Баткенской области с заявлением обратился гражданин Узбекистана, который просил принять меры в отношении неизвестных, похитивших его 23-летнюю внучку. Заявитель сообщил, что ему звонят незнакомые люди и требуют выкуп в размере $31 тысячи.

По данному факту  возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Незаконное лишение свободы» УК КР. Телефон девушки был отключен, при проверке выяснилось, что на государственной границе она пограничный контроль не проходила.

По предварительным данным, злоумышленники обманным путем выманили девушку к заградительному забору на границе, когда она подошла, они силой затолкали ее в машину и скрылись. Как выяснилось позже, похитители привезли девушку в Кадамджай, где и прятали.

Подозреваемые назначили встречу близ государственной границы в Кадамджайском районе, обещая отпустить похищенную в обмен на деньги.  Похитители приехали на встречу на автомашине «Хундай», во время переговоров с родственниками была начата операция ОВД по обезвреживанию и задержанию преступной группы. До передачи вымогаемой суммы дело не дошло. Вся троица вскоре была задержана, девушку они держали неподалеку от места встречи в машине марки «Дэу Нексия».

Задержанные являются местными жителями 19, 21 и 27 лет.  Проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия по установлению остальных соучастников преступления. По предварительным данным, преступление совершено на почве финансовых разногласий в бизнесе.
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