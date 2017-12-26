Новогодний стол. Как подружиться с Земляной Cобакой

На пороге 2018 год — год Земляной Собаки. Чем ее угостить? Как встретить, чтобы сопутствовали благополучие и успех?

Предыдущие два года были огненными и сопровождались экспрессивными и яркими событиями. Желтая Земляная Собака является спокойным и добрым знаком. Но это не значит, что в праздник надо оставаться в одиночестве. Собака — дружелюбное животное, поэтому и Новый год следует встречать в веселой компании.

Главное украшение стола — кость

Помните, как в известном новогоднем мультфильме «Зима в Простоквашино» герои рассуждали, что является главным украшением стола? В этом году утверждение Шарика самое верное.

Еды на праздничном столе должно быть много. Сытая собака — добрая собака.

Конечно, предпочтение надо отдать мясным блюдам. Если в Год Петуха не рекомендовалось ставить на стол запеченную курицу, то в этом — самое то. Любая собака не прочь полакомиться косточкой.

Или можно запечь ребра. Один из самых удачных маринадов — яблочный сок и уксус. Сначала мясо следует натереть смесью пряных трав и мариновать несколько часов, тогда они получатся особенно сочными.

Ребрышки выкладывают в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, накрывают фольгой и запекают в течение 20 минут. Потом фольгу надо убрать и запекать до образования корочки. Это делается для того, чтобы мясо вначале хорошо потушилось и только потом — подрумянилось.

Есть еще один способ приготовления — ребрышки обжаривают в раскаленном масле в чугунной сковороде до золотистого оттенка, потом добавляют лук, чеснок и специи, заливают вином, водой и тушат в течение часа. Готовым ребрышкам дают обсохнуть, смазывают соусом барбекю и запекают в духовке 5–10 минут, пока не образуется аппетитная корочка цвета карамели. Этот способ напоминает старинные рецепты. К примеру, британцы запекают ребра в течение 6–8 часов при температуре 80–90 градусов, чтобы они таяли во рту.

Можно запечь свиную рульку или стейки. Уместны шашлык и национальные мясные деликатесы. И куда же без традиционных для кыргызстанцев холодца, заливного и оливье, а вот от «cельди под шубой» лучше отказаться, так как собаки равнодушны к соленой рыбе.

Что предлагают рестораны

Если семейное застолье вам наскучило, можно встретить Новый год в ресторане, благо предложений на любой вкус и кошелек много.

Одни предлагают вечеринку в стиле американского магната Гэтсби. Для удобства клиентов агент приедет в офис, чтобы обговорить тонкости будущего торжества.

Другой ресторан организовывает вечеринку под незабываемые ритмы 1980-х и приглашает гостей приобщиться к всеобщему флешмобу.

Рестораны — хорошая альтернатива для тех, кто не хочет полдня провести у плиты.

Хотите блеснуть эрудицией и выиграть ценный приз? Тогда готовьте смокинг или маленькое черное платье. На площадке одного из развлекательных центров соберутся знатоки игры «Что? Где? Когда?».

Средняя цена на новогодний банкет составляет 1,5 тысячи сомов за человека.

В меню входит четыре холодные закуски — запеченные курица и рыба, мясное и рыбное ассорти, четыре салата по 2 порции. На первое подадут шорпо с самсой, а на второе — нежную телятину под соусом бешамель со сложным гарниром. Есть варианты дешевле, за 1-1,2 тысячи сомов.

Маленькие хитрости

Хозяина 2018 года — Желтую Земляную Собаку — следует обязательно задобрить. От ее расположения будут зависеть душевный комфорт и материальная стабильность. Завести четвероногого друга рискнет не каждый, но угостить лакомством бездомную собаку сможет. Но помните, хоть собака и друг человека, занятие это весьма рискованное.

По китайским приметам, если животное будет ластиться к вам, вилять хвостом, то год будет успешным.