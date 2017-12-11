В Стокгольме наградили лауреатов Нобелевской премии

В Стокгольме (Швеция) наградили лауреатов Нобелевской премии за 2017 год по литературе, в области медицины или физиологии, физики, химии, экономики.

Как сообщил ТАСС, в области физиологии и медицины награду получили американские биологи Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш — первооткрыватели механизма так называемых биологических часов, который работает почти во всех живых клетках.

В разделе «физика» лауреатами стали американцы Райнер Вайсс, Кип Торн и Берри Бэриш за решающий вклад в проект LIGO (Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория), а также за «наблюдение за гравитационными волнами».

В области химии награда присуждена Жаку Дюбоше (Швейцария), Йоахиму Франку (США) и Ричарду Хендерсону (Великобритания) за «разработку метода криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе».

Нобелевскую премию в области литературы получил уроженец Японии, британский писатель Кадзуо Исигуро, который «в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, скрывающуюся за нашим иллюзорным чувством связи с миром».

Нобелевские медали с профилем учредителя премии изготовлены из 18-каратного золота. Их вес составляет 175 граммов .

По данным издания, если нобелевская медаль вдруг попадает на аукцион, ее стоимость будет зависеть не только от веса, но и того, кому она принадлежала.