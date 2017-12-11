12:15
-6
USD 69.75
EUR 81.86
RUB 1.18
Общество

В Стокгольме наградили лауреатов Нобелевской премии

В Стокгольме (Швеция) наградили лауреатов Нобелевской премии за 2017 год по литературе, в области медицины или физиологии, физики, химии, экономики.

Как сообщил ТАСС, в области физиологии и медицины награду получили американские биологи Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш — первооткрыватели механизма так называемых биологических часов, который работает почти во всех живых клетках.

В разделе «физика» лауреатами стали американцы Райнер Вайсс, Кип Торн и Берри Бэриш за решающий вклад в проект LIGO (Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория), а также за «наблюдение за гравитационными волнами».

В области химии награда присуждена Жаку Дюбоше (Швейцария), Йоахиму Франку (США) и Ричарду Хендерсону (Великобритания) за «разработку метода криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе».

Нобелевскую премию в области литературы получил уроженец Японии, британский писатель Кадзуо Исигуро, который «в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, скрывающуюся за нашим иллюзорным чувством связи с миром».

Нобелевские медали с профилем учредителя премии изготовлены из 18-каратного золота. Их вес составляет 175 граммов.

По данным издания, если нобелевская медаль вдруг попадает на аукцион, ее стоимость будет зависеть не только от веса, но и того, кому она принадлежала.
Ссылка:
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Теракт в Швеции: подозреваемый признал вину и заявил о поддержке ИГ
Популярные новости
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
Жена Чубака ажи Жалилова опасается за&nbsp;свою жизнь. Милиция проводит проверку Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из&nbsp;&laquo;скорой&raquo; уходят врачи Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из «скорой» уходят врачи
Бизнес
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!
Купи смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получи скидку на&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; 50&nbsp;процентов! Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!