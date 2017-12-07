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Общество

Основные события года уместили в одном рисунке

Хорватский дизайнер Санда Андерлон (Sanda Anderlon) создала рисунок, в котором отразила все основные события уходящего 2017 года. Изображение, сообщила lenta.ru, опубликовали на портале Beutler Ink.

Картина включает в себя более ста событий, произошедших в мировой политике, спорте и культуре за год. Так, справа вверху вокруг надписи RIP расположены фотографии всех умерших знаменитостей. Ниже показаны фотографии победителя президентских выборов в США Дональда Трампа и других политиков, еще ниже «бой года» — Макгрегора и Мэйуэзера.

Также на рисунке можно найти жертв сексуальных домогательств скандально известного продюсера Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, героев сериалов «Очень странные дела» и «Твин Пикс», а также фотографию беременной Бейонсе и популярные мемы.

На портале, по заказу которого выполнен проект, есть подробное описание всего, что изображено на картине.

В прошлом году художник из Лос-Анджелеса Нив Баварский переосмыслил самый известный триптих нидерландского живописца Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» и показал все главные события, произошедшие в 2016 году.
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